Smeren we binnenkort placenta en stamcellen op ons gezicht? Beautyredactrice Sophie achterhaalt hoe de toekomst van cosmetica eruitziet

Vaarwel okselvij­vers: mo­de-ex­pert Sarah vertelt in welke stoffen je het minst zweet

15 juni Het is puffen geblazen deze week, zeker met temperaturen die nog boven de dertig graden Celsius gaan. Het liefst dragen we enkel een bikini of badpak om in een zwembad te plonsen. Maar helaas. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Stylist Sarah Roelstraete legt uit welke outfits, materialen en kleuren je idealiter wél draagt. “Een croptop met blote buik lijkt misschien luchtig, maar het tegenovergestelde is waar. Het is beter om je huid af te schermen van de warmte.”