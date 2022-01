Slim shoppen doe je zo: styliste Hilde Geudens zet de topitems in de soldenrekken op rijtje

Voor echte luxebees­ten: Moschino lanceert collectie voor honden

Nog geen kerstcadeau onder de boom liggen voor je huisdier? Niet getreurd. Het Italiaanse designermerk Moschino lanceert namelijk een speciale collectie voor honden. Jasjes, hoedjes, leibanden, alles om jouw trouwe vriend deze kerst even hard te laten stralen als jij. Er hangt natuurlijk een ferm prijskaartje aan, maar daar krijg je wel echte luxe voor in de plaats. Misschien is dit wel hét moment om je viervoeter eens in de bloemetjes te zetten ... of in een roze baljurk?

10 december