Slecht weer vandaag! Onze stylist en moderedacteur geven tips om je stijlvol te kleden bij regenweer

POLL. Top of flop? Hoewel Crocs een reputatie hebben als lelijke schoen, waren ze nog nooit zo populair

26 februari You love them or you hate them, maar één ding is zeker: comfortabel zijn ze. We hebben het uiteraard over Crocs, de zowat meest besproken schoen van de afgelopen jaren. Die maakte sinds de lockdown een verrassende comeback. En het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal gaan liggen.