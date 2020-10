‘Skincare junkies’ Nena, Semih en Ghislaine over hun queeste naar de perfecte huid

Ma­ke-up­merk onder vuur omdat het blush naar Anne Frank vernoemt

21 september Het make-upmerk ‘Woke Up Like This’ uit Hong Kong ligt zwaar onder vuur nadat het een blush de naam ‘Dream Like Anne’ heeft gegeven. ‘Anne’ zoals in Holocaust-slachtoffer Anne Frank, dus. Ze haalden de blush in kwestie ondertussen alweer offline en uit de winkelrekken. “We wilden Anne Frank eren. Het spijt ons enorm dat we mensen beledigd hebben en respectloos overkwamen”, reageert het merk nu.