Siré Kaba ontwierp jurk die Delphine Boël droeg op militair defilé: “Met mijn creatie gaf ze een sterke boodschap aan vrouwen en minderheden”

Deze zomer mag je opvallen aan het zwembad, bewijzen deze 3 trends in badpakken en bikinimode

21 juli De zon schijnt, vakantie lonkt. En bij zomer hoort natuurlijk een badpak of bikini. Mag het wat meer zijn dan alweer datzelfde zwarte setje? Top, want dat is dit jaar exact de filosofie achter drie grote trends in badmode. Extra kleurrijk, extra vrouwelijk of extra exotisch: take your pick.