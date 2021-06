Sinds kort ook bij ons: deze beauty must-haves kan je nu gewoon in België shoppen

Een vakantie is zelden compleet zonder bezoek aan Sephora, Boots, Glossier of Space NK. Niets zo spannend als nieuwe beautymerken uitproberen. Alleen, shoppen in het verre buitenland zit er voorlopig nog niet in. Al is er ook goed nieuws. Veel van die toppers kan je tegenwoordig immers gewoon bij ons inslaan.

Beautyredactrice Sophie: “Ik weet het nog goed. Het was 2012 en mijn allereerste weekendje weg met mijn lief. Als hij enkele romantische dagen in de stad der liefde verwacht had, kwam hij van een kale citytrip thuis. In realiteit was het vooral wachten in de Sephora (een soort van Galeria INNO voor cosmetica) tot ik min of meer de volledige winkelinhoud gesmeerd, geswatcht en gespoten had. Wellicht had het iets te maken met het feit dat het buiten ijzig koud was en ons studentenbudget slechts één warme chocomelk per dag toeliet in de Franse hoofdstad, maar ik wist meteen: hij is the one. Ondertussen zijn we negen jaar later en is dat gevoel onveranderd. Wat gelukkig wél veranderde, is het beauty-aanbod in België. Nu hoef je écht niet meer naar het buitenland om de tofste merken te kopen. Deze cultproducten shop je anno 2021 immers gewoon bij ons!”

1. Pat McGrath is een van de meest invloedrijke visagisten ter wereld. Haar eigen make-upcollectie is ondertussen al even legendarisch, en sinds een maand ook bij ons te krijgen. Als je één ding koopt, laat het dan een matte lipstick zijn. De kleuren, texturen en houdbaarheid zijn ongeëvenaard.

(Pat McGrath, Mattetrance Lipstick, 38,90 euro bij ICI PARIS XL)

2. Het Duitse merk Zoeva veroverde als één van de eerste merken mijn beautyhart. De producten zijn stuk voor stuk topkwaliteit en dat aan een heel schappelijke prijs. Het was een tijdje online te shoppen, maar wie liever eerst wil proberen kan terecht bij Cosmeticary. (Tip: naast de penselen zijn de oogschaduwdoosjes de moeite waard!)

(Zoeva, Deluxe Premium Set, 90 euro bij Cosmeticary)

3. Het Parijse parfumhuis Maison Crivelli bestaat nog niet zo lang, maar kenmerkt zich door uitzonder kwalitatieve geuren met wereldse invloeden. Hun parfums zijn niet alleen ware kunstwerkjes, je ruikt sowieso uniek want er is slechts één verkooppunt in België. Mijn favoriet? Bois Datchaï, een mengeling van thee, bos en wilde bessen, in combinatie met rokerige en houtachtige tonen. Moet je ruiken!

(Maison Crivelli, Bois Datchaï, 180 euro (100 ml) bij Fin du Jour)

4. Deze blush van Daniel Sandler werd meermaals bekroond in buitenlandse magazines. Naast een fris blosje tover je ook voedende ingrediënten als vitamine E en jojoba-olie uit een potje. Breng aan met je vingers op de appeltjes van je wangen, neusbrug en een waasje over de oogleden voor een all-over gezonde glow.

(Daniel Sandler Cosmetics, Watercolour Liquid Blush, 21 euro bij The Blend Box)



5. Het Britse Molton Brown wist douchen naar een hoger niveau te tillen. Met hun badproducten stap je altijd als herboren de douche uit. Vroeger moest je ervoor naar Engeland, tegenwoordig is een tripje naar Parfuma voldoende om altijd frisgewassen de deur uit te gaan.

(Molton Brown, Jasmine & Sun Rose Bad & Douchegel, 25 euro (300 ml) bij Parfuma en Senteurs d’Ailleurs)



6. Ze veroverde de wereld als beautblogger, en al snel richtte Huda Kattan HUDA Beauty op. Met bijna 50 miljoen volgers op Instagram mag ze zich terecht één van ’s werelds populairste beautymerken noemen. En als je haar oogschaduwpaletten gebruikt, snap je waarom.

(HUDA Beauty, Brown Obsessions Chocolate oogschaduw pallet, 29,90 euro bij ICI PARIS XL)

7. Ik weet nog goed dat ik de zilveren tube van It Cosmetics voor het eerst voorbij zag komen bij een Britse youtuber. Het bleek de ultieme multitasker: verzorging, bescherming én egalisatie in één kleine tube. Je begrijpt: mijn eerstvolgende tripje naar Londen ging ie sito presto richting kassa. Sindsdien kan ik niet meer zonder.

(It Cosmetics, Your Skin But Better CC Cream, 39,90 euro bij ICI PARIS XL)

8. Tata Harper is hét merk voor wie groene beauty hoog in het vaandel draagt. De vrouw achter het label beheerst namelijk het hele productieproces: een groot deel van de ingrediënten verbouwen ze zelf op hun eigen boerderij. Vroeger enkel te krijgen in luxe retailers, vandaag de dag ook in eigen land in een handvol beauty concept stores. Haar Radiance Mask is het proberen waard voor alle huidtypes. Read, set, glow!

(Tata Harper, Radiance Mask, € 66 bij Labelchic Brussels en Blos)

9. Wie net als ik Amerikaanse beauty-influencers volgt, zag Morphe ongetwijfeld al voorbijkomen. Het merk uit LA veroverde beautyharten wereldwijd door hun professionele producten aan betaalbare prijzen. Ze zijn vooral bekend omwille van hun penselen en oogschaduwpaletten (met liefst 35 tinten), al ben ik zelf vooral fan van hun fixeerspray: zelfs in dit zweterige zomerweer blijft alles netjes op z’n plek.

(Morphe, Seal the Deal, 19,90 euro bij ICI PARIS XL)

10. Ging ik vroeger helemaal voor naar Londen, maar shop je momenteel evengoed bij Di: Real Techniques. Het merk - opgericht door de zussen Nicola en Samantha Chapman - heeft prijs-kwaliteit de beste kwasten die je op de markt zal vinden (van hun setting brush heb ik zelfs 3 exemplaren in mijn collectie, zo goed is die).

(Real Techniques, Setting Brush, 8,99 euro bij Di)

