Serena Williams verkoopt jurk met ingebouwd mondmasker

Dit mondmasker doet de afvalberg niet groeien, maar verandert in bloemen nadat je het weggooit

18 maart Mondmaskers dragen werd in 2020 het nieuwe normaal. Fijn is dat niet, maar nog erger is dat het gebruik van mondmaskers sterk bijdraagt aan milieuvervuiling, een probleem dat al groot genoeg was op zich. Het duurzame Marie Bee Bloom ontwikkelde daarom een alternatieve soort die zó lief is voor het milieu, dat je het bijna moet weggooien.