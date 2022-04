Ruw ontmoet verfijnd: beeldend kunstenaar Frieke Janssens toont haar verbouwde garage aan de Dijle

Het is amper te geloven, maar vroeger werd er in het huis van Frieke volop aan auto’s gesleuteld. Dat verleden zie je nog altijd in het ruige kantje van het interieur, maar het heeft ook heel wat verfijnde elementen. Het levert een bijzonder totaalplaatje op, op een al even bijzondere locatie aan de Dijle. “Door het grote raam lijkt het alsof je tot aan het water kunt met je voeten.”

Wie is Frieke? Volledig scherm © Steven Richardson • Frieke Janssens (41) woont in het centrum van Mechelen, samen met haar partner Joeri en hun dochter Jackie. • Ze is beeldend kunstenaar en brak tien jaar geleden door met een portrettenreeks van rokende kinderen. Frieke maakte ook andere ophefmakende series rond dronkenschap, de dood en vrouwen op mannenjacht. • In het cultuurcentrum Scharpoord in Knokke kun je tot 12 juni haar nieuwste reeks Lightness ontdekken. Het is haar grootste solo-expo tot nu toe. • frieke.com en Instagram: @friekejanssens_photography

Frieke zit in de zitbank van onbehandeld leder, de Lifesteel van Flexform. Die heeft na vijftien jaar een mooie patine en past zo perfect in het ruige geheel. Aan de muur hangt een van haar werken van geënsceneerde fotografie waarmee ze tot over de grenzen heen bekend is.

Toen Frieke voor het eerst een kijkje kwam nemen, oogde de gevel niet zo statig als vandaag en ook de binnenkant verdiende geen schoonheidsprijs. “De woning boven kon ermee door, hoor. Maar beneden stond het volgestouwd. Het was er ooit een atelier van een schoenmaker, een opslagplaats en zelfs een garage. Waar nu de keuken is, was de smeerput om auto’s te herstellen”, lacht ze. “Mijn ogen vielen op de gemetselde bakstenen muren, de betonnen plafonds en kolommen, de tussenmuur met glazen onderverdelingen … Ik werd er verliefd op.”

Dat het een hele uitdaging zou worden om van die werkplaats een comfortabele woonplek te maken, schrikte Frieke niet af. “Ons geluk was dat architect Hansi Ombregt het totaalplaatje schetste dat wij op onze manier mochten invullen door aan het industriële karakter ook een verfijnd kantje toe te voegen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Steven Richardson

Het koppel behield het voorste deel van de garage, met opzij een glazen raampje waar de klanten zich vroeger aanmeldden. Het kijkt uit op een smalle, donkere gang die eindigt aan een deur. Als die opengaat, is het verrassingseffect enorm en zie je een indrukwekkende leefruimte met hoge plafonds en een zee van licht. “Ons huis loopt van aan de straat tot aan de Dijle. We wonen daarom achteraan, volledig op het water gericht. Door het grote raam lijkt het alsof je tot aan het water kunt met je voeten.”

Quote Elke zaterdag waren Joeri en ik op pad om alles uit te zoeken.Ook voor de meubels namen we onze tijd, tot we wisten wat ons interieur nodig had. Frieke

Centraal in de leefkeuken is een met messing beklede houten box gebouwd. Daarin zijn een extra trap én een bureau voor Frieke gemaakt. “Er was zo weinig overschot dat we een speciale gietvloer van Silex hebben, want die is slecht een paar millimeter dik. We moesten dus op voorhand alles minutieus uitdokteren. Maar dat deden we eigenlijk bij alles. Elke zaterdag waren Joeri en ik op pad om alles uit te zoeken, en zaken met elkaar te vergelijken. Ook voor de meubels namen we onze tijd, tot we wisten wat ons interieur nodig had.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Steven Richardson

“We zijn blij met het resultaat. Ik woon graag in ons huis én in de stad. Als kind groeide ik op in Brugge. Ik vond het fijn dat alles zo dichtbij was, te voet of met m’n fiets. Dat wilde ik ook voor onze dochter.”

Knus bij elkaar

Elke kamer in huis verrast. Zelfs de zithoek blinkt uit in originaliteit met een groen plafond en een tv-meubel ontworpen door Dries Otten. Het is, net als de barkast beneden, gemaakt door Friekes schoonbroer van Interieuratelier Vital.

Het bestaat uit een houten constructie die bekleed is met steenstrips van lava en een uitsparing heeft voor een bananenplant. “Dit is onze plek voor een knus avondje tv.” Aan de muur hangen werken uit de reeks Smoking Kids.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Steven Richardson

Niet vanzelfsprekend

De op maat gemaakte keuken van Fierens is één langgerekt meubel met een granieten aanrecht, fronten in donkere tinten en een spatwand in marmer (sahara noir). Een keukeneiland leek in deze grote ruimte vanzelfsprekend, maar toch staat er geen. “We hebben die extra plaats niet nodig als we koken. Zo blijft de openheid ook bewaard en kunnen we de ruimte op verschillende manieren invullen. Ik gebruik ze zelfs voor fotoshoots.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Steven Richardson

De tafel is van Artisan en de stoelen zijn van Knoll. Het vintagekastje kocht Joeri in de tijd dat er nog in Belgische frank werd betaald. De muur met de glazen vierkantjes was er al en scheidt de zithoek aan het water af.

Geluk bij een ongeluk(je)

Volledig scherm © Steven Richardson

De slaapkamer gaat naadloos over in de badkamer en heeft een hoog hotelkamergehalte. Frieke wilde carraramarmer voor het wasmeubel, maar uiteindelijk moest ze een andere soort kiezen. “Eerst vond ik het jammer, maar nu ben ik er blij om, want deze soort zie je veel minder vaak. De zwarte en goudbruine aders passen ook mooi bij het kraanwerk in messing.” Dochter Jackie heeft haar eigen badkamer.

Jungle aan de Dijle

Volledig scherm © Steven Richardson

Hoewel hun huis het volledige perceel inpalmt, hebben Frieke en Joeri toch een weelderige tuin … op het platte dak boven de achterbouw. “Bart Haverkamp en Pieter Croes wilden een kleine jungle in de stad maken. Bovenop de grindroosters legden we borders aan met aarde en daarin kwamen de planten en boompjes. Er zitten ook groenblijvende tussen, zodat de tuin in de winter niet te dor wordt. Een bijkomend voordeel is dat het beschermt tegen oververhitting in de ruimte eronder.”

OPROEP: Toon ons jouw bijzondere huis Heb je een bijzonder huis en wil je graag het verhaal erachter vertellen? NINA zoekt lezeressen met een uitgesproken interieur: een woonkamer met alleen tweedehands, een roze badkamer … Stuur enkele foto’s naar woonjournalist bjorn.cocquyt@dpgmedia.be en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Misschien komen we langs.

Lees ook: