Ruches, parels en tule: H&M kondigt dromerige collectie aan met Ierse ontwerper Simone Rocha

Elk jaar slaat Zweedse modegigant H&M de handen in elkaar met een high-end modeontwerper. Het doel? Samen een speciale designercollectie ontwerpen. De gelukkige dit jaar is de Ierse Simone Rocha, bekend om haar dromerige creaties met rushes, parels en bloemenprints. Wie is ze en wat mogen we van de collectie verwachten?

De Ierse ontwerpster – al woont ze in Londen – Simone Rocha treedt officieel in de voetsporen van Versace, Kenzo, Stella McCartney, Comme des Garçons en nog een heleboel andere grote modenamen, en zet zo de lange traditie van H&M’s samenwerkingen met designers verder. “Ik hoop dat vrouwen zich vrouwelijk, sterk, cool, onvoorspelbaar en deel van een geheel voelen wanneer ze deze collectie dragen”, zegt Rocha.

En de mannen? “Mijn mannelijke vrienden vragen me al tien jaar om mannenkleding te maken, en ik heb eindelijk geluisterd. Zelfs voor de kids zitten er ontwerpen bij: praktisch, en toch speels.” Jawel, de high-street collectie is voor de hele familie. En dat is een unicum, want voor het eerst in haar carrière ontwerpt Rocha meer dan dameskleding.

(Lees verder onder de foto’s).

Volledig scherm © Amy Gwatkin

De Ierse liet zich, mede dankzij haar Chinese roots, inspireren door tradities en ambachten uit Hongkong. Dat zie je aan de parelversieringen, wilde bloemen en strikken die de boventoon voeren. De blouses, trenchcoats en lichte jurken van tule zijn voorzien van kant, ruches of borduursels en zien er haast uit als een kunstwerk. En dat allemaal in het poëtische kleurenpalet dat Rocha zo typeert: crème, roze, rood en zwart. Met deze collectie viert ze ook het tienjarige jubileum van haar modehuis. “Daarom is het een eerbetoon aan mijn kenmerkende stijl en de invloeden die mij hebben gevormd”, aldus Rocha via een statement van H&M.

Ook het vakmanschap en de kwaliteit van haar gewoonlijke designs zal in de collectie terugkomen. “Ik wilde mijn klanten niet tekortschieten”, legt Rocha uit aan Vogue. “Een bedrijf zoals H&M heeft een veel grotere ecologische voetafdruk dan een merk als Simone Rocha. Duurzaamheid was dus een belangrijke factor. We hebben biokatoen gebruikt, gerecycleerd polyester en een nieuwe, composteerbare draad. Ik wil dat mijn kleren op geen enkele manier voelen als iets dat je zomaar weggooit. Eerder als iets dat je voor eeuwig wil dragen.”

(Lees verder onder de foto’s).

Volledig scherm © Amy Gwatkin

Volledig scherm Modellen van dienst Adwoa and Kesewa Aboah. © Amy Gwatkin

De ontwerpster kijkt er ten slotte naar uit om haar ontwerpen te zien schitteren onder zoveel mogelijk blije gezichten. “Het is belangrijk voor mij om mijn creaties te delen met mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende maten en diverse nationaliteiten,” zegt ze. En dat zie je ook weerspiegelt in haar modellencasting, die even divers als kleurrijk is.

De Simone Rocha x H&M collectie is vanaf donderdag 11 maart verkrijgbaar in de webshop van H&M of in H&M-winkels.