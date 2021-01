Romeo Beckham (18) voor het eerst op cover van Vogue

VIDEO. Zo krijg je eindelijk de smokey eye onder de knie (met 4 producten die je al in huis hebt)

23 december In onze nieuwe rubriek Zoombeauty leert beautyredactrice Sophie je verschillende make-uplooks aan via Zoom. Looks die iedereen kan, met producten die iedereen in huis heeft. Elke sessie videocallt ze met een lezeres die op zoek is naar een gemakkelijke beautylook. Met de feestdagen in het vooruitzicht creëert ze in deze aflevering een relaxed smokey eye voor haar zus Astrid. “Deze nonchalante smokey eye is ideaal, omdat je er niets speciaals voor nodig hebt (een oogpotlood heeft quasi iedereen in huis liggen), omdat je er niet veel voor moet kunnen en omdat het heel snel gepiept is. Bovendien kan je het zo intens maken als je zelf wil, door meer kleur toe te voegen.”