Roberto Mancini en zijn Armani: “Een pak als zijn voetbalploeg, niet omver te krijgen”

Over de bondscoach en z’n stijl valt wel wat te pennen, nu het EK voetbal is afgelopen en het over de bijzaak van de belangrijkste bijzaak kan gaan. Zo liep Zwitsers bondscoach Vladimir Petkovic erbij als een man aan wie je je bankzaken wel zou toevertrouwen. Luis Enrique van Spanje zag er in beige broek met ontblote enkels, grasgroene polo en sneakers dan weer uit als een hippe bioboer. En onze eigen Roberto Martinez? Op een fijne moustache na, een vleugje The Godfather misschien? Maar geen man langs de zijlijn die afgelopen EK kon tippen aan Italiaans bondscoach Roberto Mancini. Sportief strak in zomers Armani, elke match opnieuw. Zijn interviews achteraf? De vest bestudeerd nonchalant- compleet onnodig overigens- over de schouder gedrapeerd alsof hij van de wedstrijd recht naar zijn favoriete trattoria zou rijden voor een spaghetti alla gricia. Je zou haast vergeten dat er nog een partij voetbal moest worden geanalyseerd.