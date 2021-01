Rihanna lanceert nieuwe lingeriecollectie voor een pikante valentijn (voor hem én haar)

De bodywarmer is terug en 4 andere ‘lelijke’ modetrends die de straten zullen domineren in 2021

3 januari Al moeten we de term ‘lelijk’ even nuanceren. Ugly fashion is een term die gebruikt wordt door de mode-industrie om kledingstukken, schoenen en accessoires te categoriseren die anders of minder flatterend zijn. Veel van die ‘lelijke’ items blijven uiteindelijk jarenlang in onze kasten hangen of worden zelfs vaste waardes in de mode. Denk maar aan Uggs bijvoorbeeld, die dit jaar een comeback maakten. Deze vijf trends zien we het komend jaar overal. En misschien nog lang daarna?