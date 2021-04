Regisseuse Chloé Zhao kiest opvallend schoeisel om Oscar te ontvangen. Modejournalist: “De witte sneaker is een icoon”

Gisteren schreef de Chinese Chloé Zhao (39) geschiedenis op de 93e editie van de Oscars: ze won als eerste vrouw van Aziatische afkomst en als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regisseur. Alsof dat nog niet opvallend genoeg was, sprong ze er ook uit met haar outfit: een prachtige beige jurk met ... witte sneakers. Beide van Hermès. Zhao bewijst zo dat je een wit paar sneakers naar élke gelegenheid kan dragen en dat ze een must zijn in elke kleerkast. Modejournalist David Devriendt legt uit hoe die schoen zo veelzijdig werd. “De witte sneaker is een blank canvas.”

De dramafilm ‘Nomadland’ viel duidelijk in de smaak. Twee maanden geleden kreeg Zhao er nog een Golden Globe voor, afgelopen weekend won de film als kers op de taart een Oscar voor beste regisseur, beste film én beste actrice (te danken aan de door Frances McDormand vertolkte hoofdrol). En bij een uitmuntende prestatie hoort een fantastische outfit: Zhao schitterde toen ze haar prijzen in ontvangst nam. Roze loper of niet, dankzij haar witte sneakers oogde ze relaxed én chic tegelijk.

Quote Haar outfit straalt de bescheiden­heid uit die ook in haar film zit. David Devriendt, Modejournalist

“Op de rode loper kan je een paar verschillende kanten uit", zegt modejournalist David Devriendt. “Je kan helemaal glam gaan met glitter en hakken, maar je kan het ook simpel houden op grote evenementen, iets dat volledig in de tijdsgeest van nu past. Ik denk dat Zhao dacht: ‘misschien win ik wel. Waarom zou ik mij als vrouw helemaal moeten optutten en sexy gekleed gaan?’ Ze is echt zichzelf gebleven. Haar outfit straalt de bescheidenheid uit die ook in haar film ‘Nomadland’ zit. Maar het is zeker niet de eerste keer dat iemand sneakers draagt naar een première. Kristen Stewart heeft het ook ooit gedaan.”

“Hoewel de sneakerrage al even bezig is, blijft de witte variant een icoon. Er is een periode geweest dat iedereen ze droeg. Denk maar aan de Stan Smiths van Adidas, en de Reeboks en Fila’s nadien. Uiteindelijk blijft het een klassieker, een blank canvas, een schoen waarop je álles kan dragen. Wat er aan je voeten gebeurt, is een heel ander universum dan wat er met je bovenlichaam gaande is.”

Quote In de jaren tachtig was het heel cool om met je sneakers op straat te lopen. Het betekende dat je na je werk nog naar de aerobic-les ging. David Devriendt

“De witte sneaker is ook een van de oudste schoenen”, vervolgt Devriendt. “In het begin was het een sportschoen die werd gedragen door tennissers en atleten. Maar vanaf de jaren zeventig werden ze steeds populairder. Met een hoogtepunt in de jaren tachtig, ten tijde van de sportvideo’s van Jane Fonda. Het was toen heel cool om met je sneakers op straat rond te lopen, want dat betekende dat je na je werk nog naar de aerobic-les of een andere sportles ging. In de jaren negentig verdwenen ze meer naar de achtergrond, maar nu zijn ze al een jaar of vijf terug. Anno 2021 kan je ze werkelijk naar elke gelegenheid dragen.”

“De witte sneaker is uniseks en een passe-partout. Je draagt het met een broek, rok, jurk, jumpsuit, noem maar op. Of je kan perfect heel klassiek gaan vanboven en romantisch vanonder. De veelzijdigheid is wat witte sneakers zo aantrekkelijk maakt”, besluit Devriendt.

Ga jij voor een chunky, jeugdig paar of hou je het liever klassiek en sober?

