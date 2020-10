Regenkleding als modestatement: “Vroeger wilde niemand met outdoorkleren gezien worden. Tot het cool werd”

Zelfs als het niet regent zie je tegenwoordig mensen rondlopen met een regenjas of -boots. Kijk maar naar influencers, met hun kniehoge laarzen van rubber. Maar zo nieuw is regenkleding eigenlijk niet. “Zo lang de mens bestaat, bestaat er rainwear”, zegt modejournalist David Devriendt. “Het klopt wel dat het in recente jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen. Toen Burberry en Mackintosh in de negentiende eeuw een rubberen regenjas en waterafstotende trenchcoat uitbrachten, zette dat een balletje aan het rollen.”

K-Way to the top

“We zijn allemaal opgegroeid met de K-Way. Als het regende deed je hem vlug aan, was de regen gedaan dan borg je hem op in een handig heuptasje. Met regenkledij werd verder weinig gedaan. Nu is het een fashionstatement”, zegt Devriendt. “Nadat modemerk Céline in 2012 de Birkenstock op de catwalk gebruikte, werd athleisurewear populair. Mode moest plots praktisch en comfortabel zijn. En wat is er comfortabeler of praktischer dan outdoorkleding? Je weet wel, schoenen met stevige zolen en warme fleecetruien die alpinisten nodig hebben om in barre weersomstandigheden hun ding te doen. Vroeger wilden mensen niet met zo’n kleren gezien worden. Tot het cool werd.”

Gorpcore

“Toen Balenciaga een paar jaar geleden een pufferjas (lees: michelinjas) lanceerde brak de outdoorhype helemaal door. De gorpcore was geboren. GORP is een internationale term die staat voor good old raisins and peanuts. In Amerika een populaire combinatie van trail mix, een zakje met rozijnen en pindanoten voor onderweg.Mensen willen zich avontuurlijk voelen. We gaan dan misschien geen berg beklimmen, maar we willen wel die ‘alpinistenmood’ uitstralen én voelen. Outdoormerken zoals The North Face of Patagonia hadden dat door en begonnen steeds meer outdoor geïnspireerde lifestyle kleding te maken. Dat zorgde voor een hele reeks nieuwe merken, zoals het Deense regenkledinglabel Rains. Nu is de gorpcore zo'n onderdeel van ons dagelijks leven dat influencers naar buiten gaan in een outfit die bij wijze van spreken kan dienen voor de jacht, en niemand daar raar van opkijkt.”

Regenlaarzen

“De regenlaarzen die je bij influencers ziet zijn enorm Engels”, zegt David Devriendt. “De Britten houden ervan om naar buiten te gaan en de natuur op te zoeken, zelfs de royals doen het. Met Hunter boots en Burberry jassen weliswaar.” Helaas zijn de door onderstaande influencers gedragen regenlaarzen voorlopig uitverkocht (je vindt ze hier en hier), maar er zijn wel alternatieven.

Regenjassen

Toevallig nog op zoek naar een jas voor bij je gloednieuwe regenlaarzen?

Regenhoedjes

Om je outfit helemaal compleet te maken, kan je ook een regenhoedje kopen. Lekker warm als een muts, praktisch als een kap. Net alsof je een paraplu op je hoofd hebt.

