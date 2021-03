Regency-core tot op je ondergoed: het korset is weer cool

Dankzij de populaire Netflixserie ‘Bridgerton’ is het korset weer helemaal terug. Niet enkel in de slaapkamer, maar ook gewoon op straat. “De moderne bustier mag gezien worden.” Twee lingerie-experts en stylist Sarah Roelstraete geven tips om het juiste model uit te kiezen én om het controversiële, sexy kledingstuk draagbaar te maken.

Alles komt terug, zeker in de mode. Zelfs het korset beleeft momenteel een renaissance. Dat schrijft onder andere het toonaangevende tijdschrift Vogue en wordt bevestigd door onze stylist Sarah Roelstraete. “Het bewijs: verschillende grote modehuizen zoals Christian Dior, Versace en Burberry hebben enkele bustiers in hun gloednieuwe lente-zomercollecties zitten.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook bij webshops en online shopping services swingen de cijfers de pan uit. Modezoekmachines zoals Lyst en Like To Know It merken dat hun gebruikers sinds Kerstmis twee keer zo veel zoeken naar korsetten. En bij Etsy idem dito. Op de website waar handgemaakte en vintage spullen verkocht worden, zijn zoekopdrachten verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Impact van Bridgerton

Toch straf, want sinds de lockdown hullen mensen zich het liefst in comfortabele sweaters en joggingbroeken. Jezelf in een superstrak korset hijsen, lijkt dan nogal contradictorisch. Stylist Sarah heeft een verklaring: “Het heeft allemaal te maken met reeksen als ‘The Crown’ en ‘Bridgerton’. Die hitseries zijn zo populair dat ze een trend in gang hebben gezet.” Die trend kreeg zelfs een naam: regency-core, een mix van hedendaagse elementen met stijlkenmerken uit de Regency-periode (1795-1837). Ofwel de periode waarin Bridgerton zich afspeelt.

Denk: lange handschoenen, tiara’s, parels, lange jurken met bloemen en dus ook korsetten. Dat het kledingstuk een comeback zou maken, stond in de sterren geschreven, want het is zelfs te zien in de openingsscène van Bridgerton. Prudence, de oudste dochter van de opzichtige nouveau-richefamilie Featherington, valt haast flauw wanneer ze door de meid in een korset wordt gewurmd.

Niet bepaald accuraat

Het is een filmisch beeld - een jonge vrouw die hardhandig wordt ingesnoerd - maar eigenlijk niet correct. Begin de negentiende eeuw werden dit soort strakke korsetten helemaal niet gedragen. “Destijds waren korsetten veel korter en werden ze helemaal niet ingesnoerd”, vertelt Valerie Steele, directeur van het museum bij het New York’s Fashion Institute of Technology, aan BBC. “Maar het straktrekken ziet er gewoon goed uit op de tv.” (lachje)

Quote Vrouwen stopten liever watjes en kussentjes onder hun korset om hun heupen voller te doen lijken en de illusie van een wespentail­le te creëren. Modehistoricus Hilary Davidson

Korsetten werden voor het eerst gedragen in de zestiende eeuw, omdat vrouwenkledij toen stijver werd en vrouwelijke welvingen extreem benadrukt werden. “Maar”, zegt modehistoricus Hilary Davidson, “zelfs toen werden korsetten niet per se superstrak getrokken om dat zandloperfiguur te bereiken. Vrouwen stopten er liever watjes en kussentjes onder om hun heupen voller te doen lijken. Dat wekte evengoed de illusie dat ze een wespentaille hadden. En het zat veel comfortabeler.”

Niet streng, wel sexy

Een ding staat vast: anno 2021 zijn korsetten écht geen marteltuigen meer. En ze staan ook niet langer symbool voor het strenge gareel waarin vrouwen moeten lopen. “Het is eerder een statement piece dat er sexy uitziet en verleiding uitstraalt”, meent Vanessa De Vuyst. Zij is PR-medewerker voor de Belgische lingerielabels Marie Jo en Prima Donna. “Vroeger werd lingerie beschouwd als iets wat vrouwen uitkozen om hun partner te pleasen. Nu kopen we het voor onszelf, om ons op te kleden, ons mooi te voelen en ons automatisch beter in ons vel te voelen. In dat opzicht is een korset het summum van zelfliefde.”

“In onze winkels is er de laatste tijd meer vraag naar body’s”, voegt Vanessa er nog aan toe. “En we zien een opvallende switch. Vroeger werden ze gekocht om het figuur te corrigeren, nu vallen vooral vintage longline beha’s en korsetten met een sexy snit in de smaak. Dat is een teken dat de stuks niet langer verstopt worden onder kledij, maar gezien mogen worden.”

Quote Je kan een korset draagbaar maken door het te combineren met een zwarte oversized blazer of een openhan­gend hemd en een lossere jeans. Stylist Sarah Roelstraete

“Dat past bij de trend om lingerie als volwaardig kledingstuk te dragen”, bevestigt Sarah. “Een korset dient nu als een gewone top. Je kan het draagbaar maken door het te combineren met een zwarte oversized blazer of een openhangend hemd en een lossere jeans. Ook cool is een witte oversized blouse met het korset erover. Eentje in een leder, bijvoorbeeld. Die look is minder naakt en in your face, maar blijft enorm sexy. Van kant blijf je beter weg, want dat geeft een te felle lingerie-vibe.” Toch iets te extravagant? “Dan kan je gaan voor een blouse, trui of jurk met gelijkaardige naden en korset-allures.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Korset op jouw lijf geschreven

Is dat iets voor jou? Dan geven Vanessa en Patricia Beurskens – Head of Design bij Hunkemöller - nog enkele tips om het perfecte korset uit te kiezen.

• Weet wat je wil: “Wat verwacht je precies? Wil je een body die nogal strak zit en eventuele vetrolletjes gladstrijkt? Of wil je een modestatement maken en draait het niet om ondersteuning? In het eerste geval vraag je het best naar een gestructureerde bustier. Anders ben je ook zoet met een losse body zonder beugels”, aldus Vanessa. Dat beaamt Patricia: “Vaak hebben bustiers balijnen, deze geven een wat strakkere belijning. Hou je hier niet van, dan kan je kiezen voor een body gemaakt uit stretch materialen zoals mesh. Die omarmen een lichaam op een zachtere, natuurlijke manier.”

• Check de cup: “Net als bij gewone beha’s heb je bij korsetten een variëteit aan cups en snitten. Veel vrouwen hebben een voorkeur en een bepaalde pasvorm die het best bij haar lichaam en borsten past”, tippen Patricia en Vanessa. “Kijk dus eens in je lingerielade en zie welke soort cups je normaal draagt. Ga je eerder voor beha’s met een vollere push-up, een plunge of een balconette die lager op de borst komt? Deze voorkeur kan je in je achterhoofd houden bij je zoektocht naar de perfecte body.”

• Het model moet passen bij je lichaam: “Bij een body speelt de lengte van je lijf ook een rol. De een is al wat groter dan de ander. Let er dus goed op dat het korset lang genoeg is. Je wil dat de beugels je borsten mooi ondersteunen, en niet dat ze net een halve centimeter te laag hangen”, adviseert Vanessa.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: