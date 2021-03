QUIZ. Nu Kanye zijn futuristische Yeezy 450 lanceert, test je kennis over sneakers

HLN Drive Test Ford Puma ST: sportieve gezins­vriend

3 maart In de jaren 90 was de Ford Puma een knapgelijnde coupé, de tand des tijds zorgde er echter voor dat het model het nu wat hoger van de grond zoekt. Toch valt er nog altijd flink wat lol te trappen met de Puma, vooral in zijn sportievere ST-uitvoering. HLN Drive deed de test.