QUIZ. De Nillies zijn helemaal terug in de mode, wat weet jij nog over de eerste jaren van het millennium?

Automerk Ferrari lanceert voor het eerst een volwaardi­ge kleding­lijn (met een prijskaart­je)

16 juni Voor het eerst in de geschiedenis leverde de productielijn van Ferrari in Italië het voorbije weekend geen auto's af. Wel kledingstukken. Tijdens een modeshow in Maranello, de thuisbasis van Ferrari, stelde het automerk voorbije zondag zijn eerste kledingcollectie voor. Het is een opvallende stap in een nieuwe richting voor het Italiaanse label.