Pure nostalgie: deze kitscherige plastic ringen zijn weer hip

Het accessoire van de lente is geen designertas of prijzig juweel, maar een kleinood dat elk klein meisje ooit in de kast had liggen. Jawel: modebewuste vrouwen kiezen massaal voor kitscherige en kleurrijke statementringen. Je vindt ze afgewerkt in het goud of plastic, soms zelfs klei of acryl, maar het belangrijkste is: hoe groter en hoe meer ze opvallen, hoe beter.

Wie opgegroeid is in de nineties en nillies kent ze nog wel: de knotsgekke plastic ringen die je kon winnen bij een kermiskraam of snoepautomaten. En geloof het of niet, maar deze juwelen zijn weer helemaal in de mode. Vooral op sociale media als TikTok en Instagram zijn ze superpopulair. Het begon allemaal met cool girls als Bella Hadid, Dua Lipa, Miley Cyrus en Kylie Jenner. Zij zetten als eersten foto’s online, waarop je hun perfect gemanicuurde hand zag met een statementring in acryl.

Intussen duiken soortgelijke ontwerpen op in allerhande webshops. En ook modezoekmachine Lyst meldt dat de online zoekopdrachten naar plastic ringen de pan uitswingen. Sinds januari is er meer vraag naar ‘resin rings’, zoals dit type juweel in het Engels wordt genoemd. Ook zoekwoorden zoals ‘chunky’, ‘bold’ of ‘kleurrijk’ worden meer gebruikt. Vooral neongroen, felroze en geel vallen in de smaak.

Gen-Z is grote fan van deze sieradentrend. Het is dus geen verrassing dat er op TikTok - het platform dat geliefd is bij deze generatie - allerlei filmpjes verschijnen met deze ringen in de hoofdrol. Verschillende gebruikers proberen het hippe accessoire zelf te maken door hars te mengen met decoratieve stenen, bloemen of glitters. Wil je ’t ook proberen? Gewoon de hashtag #resinring ingeven en je vindt tal van tutorials. Het enige wat je verder nodig hebt, is hars en een mal om ringen te maken.

Nostalgie troef

Op het eerste gezicht lijkt het gek dat we teruggrijpen naar deze kinderlijke sieraden. Toch is er een logische verklaring voor. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat we allemaal de reflex hebben om te vluchten in nostalgie bij serieuze stress of negatieve gebeurtenissen. Met andere woorden: in coronatijden teruggrijpen naar vervlogen tijden werkt als een soort mentale houvast.

Daarnaast beleven de jaren 90 sowieso een revival. Niet alleen Big Brother is terug, maar ook de flinterdunne wenkbrauwen en lage heupbroeken. Én plastic juwelen, dus. Toch iets te kinds voor jou? Gouden of zilveren ringen doen het ook goed, zolang ze maar groot en indrukwekkend zijn, en een vrolijk kleurtje hebben. Wie z’n collectie wil uitbreiden, kijkt het best eens in een aantal schuiven - wie weet heb je er nog eentje liggen. Als dat niet het geval is, kan je ze tweedehands of gloednieuw op de kop tikken.

