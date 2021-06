‘Project pan’ maakt pijnlijk duidelijk hoe vervuilend de make-upindustrie is

Hoeveel make-up ligt er bij jou in de kast? En hoeveel tubes en doosjes zal je nooit helemaal opgebruiken? Dat is exact wat de internationale ‘project pan’-community aanklaagt. Beautyfans engageren er zich om hun make-upverpakkingen voor de verandering vollédig leeg te maken, als statement tegen de wegwerpcultuur die de make-upindustrie zo hardnekkig in stand houdt.

Een ‘pan’, op z’n Engels, is een magisch iets in de beautycommunity. Het is het metalen bodempje van een blush, oogschaduw of ander poederproduct, dat je bijna nooit te zien krijgt. Want nog voor je die blush of oogschaduw kan opgebruiken, komt er alweer een nieuw en ‘hot’ product uit. De make-upindustrie lanceert trends aan een sneltempo. En jij eindigt met een kast vol gedateerde producten, alleen nog maar goed voor de afvalberg.

Lege doosjes cooler dan de nieuwste highlighter

Beautyfans aller lande met een hart voor het milieu hebben nu genoeg van die wegwerpcultuur. Ze verzamelen zich in de ‘project pan’-community en ijveren via Reddit, Instagram, Facebookgroepen en YouTube voor duurzamere make-upgewoontes. Ze maken er een sport van om hun producten hélemaal op te gebruiken, zelfs al duurt dat maanden of jaren, en stoefen online met hun ‘empties’ (lege verpakkingen), hun ‘baby pans’ (de eerste glimp van het metalen bodempje) en hun 'true pans’ (poeders die ze helemaal opgebruikten). Hoe meer lege verpakkingen ze vergaren, hoe cooler. Veel cooler dan de zoveelste nieuwe highlighter inslaan.

“De make-upindustrie is zo verzadigd tegenwoordig”, zegt Glowymino aan Vogue. Zij post op haar Instagrampagina over haar ‘project pan’-ervaringen en de ‘empties’ die ze verzamelt. Zij gaat verder dan anderen: zelfs beautyproducten die ze toch niet zo fijn vindt, gebruikt ze op. “Zo ontdekte ik soms betere manieren om de producten aan te brengen, waardoor ik ze wel fijn ging vinden.” Ze beschrijft het gevoel van het allerlaatste restje uit een make-upverpakking te halen als “complete euforie”.

Agressieve marketing

De make-upindustrie is een heel zware vervuiler. Volgens een rapport van Euromonitor International creëerde die industrie in 2017 zo’n 76,8 miljard plastic verpakkingen. Merken lanceren bovendien het hele jaar door tientallen nieuwe producten, alsof hun leven ervan afhangt, en brengen die aan de man met agressieve marketingcampagnes. In maart 2021 alleen al telde de Amerikaanse beautynieuwsaccount Trendmood maar liefst dertig nieuwe releases. “Een make-upproduct helemaal opgebruiken vraagt consistentie, hard werk en discipline”, zegt ‘project pan’-volger Elease aan Vogue.

Het forum op Reddit genaamd ‘panporn’ telt ondertussen zo’n 222.000 leden. Sommige posten dolgelukkig over de allereerste lippenstift die ze helemaal opgebruikten of de allereerste blush die ze kochten en die nu eindelijk leeg is. Niet zelden zijn ze positief verrast over hoe lang een make-upproduct wel mee ging en hoeveel waar ze uiteindelijk voor hun geld hebben gekregen.

Leggen beautyfans in de ‘project pan’-community de basis voor een minder vervuilende make-upindustrie? Time will tell. Zeker is wel dat het een toegewijdere en bewustere manier is om aan beauty te doen dan het hersenloos richting winkelmandje klikken.

