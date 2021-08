Prinses Diana stierf vandaag exact 25 jaar geleden: dit waren haar 15 meest iconische outfits

Denimcon­sul­tant deelt haar ultieme trucs om online de perfecte jeansbroek te kopen

25 augustus Een nieuwe jeansbroek kopen is niemands favoriete bezigheid. In winkels zit je opgezadeld met onflatteus licht en het gevoel alsof je tandpasta weer in een tube probeert te knijpen. Online shoppen in de cocon van je eigen huis voelt veiliger, maar hoe kies je dan meteen de perfecte broek uit? Erin Fridja, designer, oprichter van de Britse winkel Bad Denim en denimconsultant, geeft enkele tips.