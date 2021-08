Prinses Diana stierf vandaag exact 24 jaar geleden: dit waren haar 15 meest iconische outfits

Vandaag, 24 jaar geleden, stierf prinses Diana op 36-jarige leeftijd. Maar de legende die ze achterliet is allesbehalve het sterven nabij. Met de tv-serie ‘The Crown’ en een nakende film over haar leven (waarin Kristen Stewart haar vertolkt) is Diana niet weg te slaan uit onze popcultuur. En ook als mode-icoon laat de prinses een onuitwisbare indruk na. Zo bracht Gucci onlangs nog haar favoriete handtas, een absolute hit, opnieuw uit . Als ode aan de ‘Princess of Hearts’ zijn hier haar 15 meest iconische looks. En die zijn nog actueler dan je zou denken.

1. De Balmoral-look

Diana zal vooral bekend worden voor haar glamour, maar even iconisch zijn haar landelijke looks die ze droeg tijdens de uitjes naar Balmoral, het landgoed van de Queen in Schotland. Al was de prinses naar eigen zeggen geen grote fan van de natuur. Deze outfit, die ze droeg tijdens haar verloving, ligt voor een groot stuk aan de basis van de cottagecore-trend van de afgelopen seizoenen. Tal van ontwerpers lieten zich er een aantal jaar geleden door inspireren voor hun collecties.

2. Pretty in lilac

Lila is nu een absolute trendkleur, en dat blijft nog minstens zo tot komende winter. Maar Diana droeg het al in al zijn glorie in de vroegere jaren tachtig, en van kop tot teen. Een zijden pak combineert ze feilloos met accessoires in dezelfde kleur. Hier zie je haar op de paardenrennen van Ascot in 1981, een maand voor haar huwelijk met prins Charles. Op dat event is het de traditie dat de vrouwen hoeden dragen. Diana koos voor een exemplaar met struisvogelveren.

3. Diana’s trouwjurk

Say yes to the dress! De bombastische huwelijksjurk, ontworpen door het Britse designkoppel David en Elizabeth Emmanuel, was bezet met tienduizend parels en had de langste sleep — 7,5 meter — ooit gemeten op een koninklijk huwelijk. De sluier was zelfs 12 meter lang. Luttele uren na de plechtigheid werd de jurk al meteen driftig gekopieerd door andere ontwerpers en zette zo de trend van trouwjurken met pofmouwen en veel tierlantijntjes — een tendens die in de huidige eightiesrevival weer springlevend is. De échte jurk is momenteel te bewonderen in de expo ‘Royal Style in the Making’ in Kensington Palace, de woonplaats van Diana in Londen.

4. Mallorca chic

Ook de vakantie-outfits van Diana staan op ons netvlies gebrand. Haar oversized botergele jumpsuit die ze aanhad op Mallorca in 1987 was een schot in de roos en lijkt vooral enorm hedendaags. Met een riem creëerde ze ook een taille — één van haar vaak toegepaste stylingtrucjes. Een look die het nog altijd goed doet, en niet enkel in de zomer.

5. Het Walker-pak

Roze en rood werden lang beschouwd als een modeblunder, maar sinds Valentino, Gucci en Balenciaga het in 2020 allemaal op de catwalk opvoerden, is het een kleurcombinatie die steeds meer harten wint. Diana viel er al veel vroeger voor, en bewees tijdens een officieel bezoek aan Koeweit in 1989 dat het een winner is, als je het goed doet. Het pak is van de hand van Catherine Walker, één van de favoriete ontwerpers van Diana.

6. Casual in ballerina’s

Als 24-jarige liep Diana erbij als de millennials van nu. Croptop (ze zat er niets mee in om haar middenrif te showen), pofmouwen, een statementkraag en een eighties bloemenrok. En als kers op de taart, nog een absolute favoriet van Di: ballerina’s.

7. Di’s favoriete print

Ruiten troef! Wie gingham zegt, denkt spontaan aan Judy Garland als Dorothy in ‘The Wizard of Oz’, die een jurk droeg in de schattige vichyruitjes. Maar ook het hart van de prinses van Wales klopte er sneller door. Ze droeg de geweven stof talloze keren, de ene keer op een broek of een jurkje, dan weer op een top, zoals hier in Thailand in 1988. De modeklassieker heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot de zeventiende eeuw, en speelde een grote vestimentaire rol tijdens de oorlogsjaren en de youthquake in de swinging sixties. Onderzoek wees zelfs uit dat gingham altijd een revival kent na een grote crisis. En dus wordt het, na de geseling van corona, ook in het najaar van 2021 een hit.

8. Als een godin in Frankrijk

Als een Griekse godin. Zo verblufte Diana het publiek op het filmfestival van Cannes in 1987. Prins Charles staat er maar wat beteuterd bij. Haar hemelsblauwe chiffon jurk — weer een ontwerp van Catherine Walker — past perfect bij haar beroemde blauwe ogen en was geïnspireerd op een creatie die Grace Kelly droeg in de Hitchcockprent ‘To Catch A Thief’. De romantiek van de antieke oudheid was toen springlevend, en is het nu ook. Het oude Rome en Athene blijven gulle inspiratiebronnen op de catwalk, zowel voor prêt-à-porter (Dior!) als in de haute couture.

9. De tartan-jurk

Nog zo’n stof waar Di, en zeker haar aangetrouwde koninklijke familie, gek op was: tartan. De Schotse ruit is een vaste waarde bij de Britse royals. Ze hebben zelf hun eigen motief, het Royal Stewart Tartan, dat goedgekeurd is door de Scottish Tartans Authority (ja, die bestaat echt). Diana droeg dit rokpak van Caroline Charles op meerdere gelegenheden en liet haar naaisters zelfs met de jaren verschillende aanpassingen doen. Diana deed aan recycleren, lang voor het cool was.

10. Very eighties

De jaren tachtig zagen er nooit zo goed uit als bij Diana. Dit hemd met bombastische Dynastymouwen en een grafisch motief, eigen aan die tijd, combineerde ze op een polomatch met een witte potloodrok en een lederen riem die haar taille in de verf zet. Een silhouet om een voorbeeld aan te nemen, want de eightiesbloes blijft rocken en de ceintuur beleeft een heuse revival dit najaar.

11. Met ontblote schouder

Ook van de monochrome stijl had Diana kaas gegeten. Op een gala in Sydney verscheen ze als een plaatje in royaal blauw van kop tot teen en verlengde zo optisch haar toch al statige figuur. De accessoires hield ze vrij minimaal om zo alle aandacht af te leiden naar haar ontblote schouderpartij. Op een rode loper speelde ze al de concurrentie moeiteloos naar huis.

12. Dé little black dress

Met hoge waarschijnlijkheid grenzend aan zekerheid, de jurk waar de meeste inkt over gevloeid is, na haar trouwjurk. De little black dress, van de hand van de Grieks-Engelse designer Christina Stambolian, heeft zelfs zijn eigen uitvoerige Wikipediapagina en is wereldberoemd als Diana’s ‘fuck you’-jurk. Ze droeg hem in 1994 op een fundraiser in Londen, nota bene op de avond waarop prins Charles zijn echtelijke ontrouw publiekelijk toegaf in een tv-interview. In plaats van zich thuis als een hoopje ellende in een bolletje te wentelen en verslagen een hele pot schepijs te verorberen, rechtte Diana de schouders en ging ze naar het feestje met een duizelingwekkend decolléte in wat de krantenkoppen de dag erna boekstaafden als dé wraakjurk. En de rest is geschiedenis. Diana kreeg vooral van vrouwen veel bijval en zette eigenhandig de toon voor het fenomeen van revenge dressing, waarbij je je extra mooi opmaakt om zo je ex jaloers te maken of hem te tonen dat je zonder hem een stuk beter af bent.

13. De Lady Dior

Iedereen kent de Kelly Bag van Hermès, als ode aan de Monegaskische prinses Grace Kelly. Maar Diana had meerdere handtassen die naar haar vernoemd zijn. In 1990 de Lady D van Salvatore Ferragamo, in 1991 de Diana Bag van Gucci, met zijn bamboe handvat, maar de allerbekendste is de Lady Dior, in 1995. Die draagt ze hier op de foto, samen met een fluo-oranje pak van Versace (die een maand voor haar dood vermoord werd). Grappig weetje: de tas heette eerst Chouchou, maar werd pas een doorslaand succes nadat mevrouw Chirac, de Franse first lady, er eentje cadeau gaf aan Diana en zo herboren werd als eerbetoon aan de toen stijlvolste vrouw ter wereld.

14. De Met Gala-jurk

Een zijden slipdress met kant die dicht aanleunt bij lingerie, we associëren het al snel met de Kardashians van deze wereld, maar Diana droeg het al in 1995 op het Met Gala in New York. Ook haar bekende parelen choker met de blauwe saffieren broche — een cadeautje van haar schoonmoeder, de Queen, dat ze ook aanhad op haar beruchte revenge party — is van de partij. Boudoirchic.

15. Op z’n 2021's

And last but not least: Diana op haar meest casual. De athleisuretrend die nu al enkele jaren de mode overheerst, is voor een stuk ook schatplichtig aan dit legendarische beeld van de prinses die net uit haar gym komt. Sneakers, witte sokken, een comfy sweater en bikershorts … Het zou evengoed nu kunnen zijn. Zo’n wielerbroekje zie je van de catwalk van Dolce & Gabbana tot in het straatbeeld. En zo leeft de Princess of Hearts, ook in onze kleerkasten, verder. Lang leve het mode-icoon Diana!

