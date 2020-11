Prins Charles lanceert duurzame kledinglijn: “Die relaxte fit, typisch Charles”

De fashionista van Buckingham Palace? Met een oer-Britse en duurzame kledinglijn probeert prins Charles die titel nu toe te voegen aan zijn palmares. Of hij daar zo in slaagt, daarover zijn de meningen verdeeld. Ook bij royaltywatcher Erlend Hamerlijnck en NINA's moderedacteur David Devriendt.

Voor zijn collectie, genaamd ‘The Modern Artisan’, ging prins Charles in zee met online luxeretailer Yoox Net-a-Porter. Een team van Italiaanse en Britse modestudenten kreeg de kans om samen met de prins een duurzame kledinglijn uit te werken. De Italianen zorgden voor de snit, de Britten voor het materiaal. Het resultaat? Een achttiendelige collectie die het midden houdt tussen gesofisticeerd Milanees design en de oer-Britse ruit. Verwacht je aan moderne klassiekers met een preppy vibe, zoals een kasjmieren bomberjas of een plissé midi-jurk uit zijde.

Leonardo Da Vinci

De muze voor de collectie? Leonardo Da Vinci. Vooral in het architecturale van de snit herken je de stijl van de kunstenaar. Maar prins Charles wilde niet alleen een mooie collectie, ze moest ook duurzaam en innovatief zijn. “Voor mij was het belangrijk om te herontdekken hoe belangrijk de rol van de natuur is in dit alles”, zegt de prins. “En te begrijpen waar natuurlijke materialen vandaan komen en hoe ze op een nieuwe en innovatieve manier gebruikt kunnen worden. De natuur is de bron van alles.”

Quote Ik weet van een van zijn vroegere minnares­sen dat hij erg atletisch gebouwd is. Dat is niet iets wat de pakken die hij doorgaans draagt, in de verf zetten Erlend Hamerlijnck, Royaltywatcher

Groene jongen

Prins Charles die een kledinglijn uitbrengt: voor royaltywatcher Erlend Hamerlijnck was het even slikken. “Het verbaast me”, zegt hij. “Prins Charles was al lang bezig met organische landbouw en biologische voedingsproducten, maar ik had nooit de indruk dat kleren hem echt interesseren. Ik weet ook van een van zijn vroegere minnaressen dat hij erg atletisch gebouwd is. Dat is niet iets wat de pakken die hij doorgaans draagt, in de verf zetten. Integendeel.”

NINA’s moderedacteur David Devriendt had Charles modedebuut dan weer wel zien aankomen. “Iedereen weet dat prins Charles enorm begaan is met de natuur. Kijk maar naar hoe zijn personage in Netflix-serie ‘The Crown’ van moestuinieren houdt, bijvoorbeeld. En ook zijn kleding moet duurzaam zijn. Zo gaf hij zijn hofleveranciers ooit de keuze om hem enkel nog duurzame kledij te leveren of te vertrekken. Want de Prince of Wales moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven.”

Dit is trouwens niet Charles’ eerste kennismaking met de modewereld. Zo nodigde hij vorig jaar het Britse ontwerpersduo Vin + Omi uit om brandnetels te komen plukken in zijn tuin. Uiteraard niet om soep van te maken. De twee verwerkte de koninklijke netels tot stof voor een verrassende kledinglijn in stijlvol wit die nagenoeg niét prikt.

Old but gold

Wat Devriendt betreft, heeft Charles een erg elegante look. “Zelf zegt hij dat de tijd in zijn kleerkast is blijven stilstaan. Het is inderdaad ouderwets, maar elegant. Dat komt goed uit nu vintage weer helemaal hip is. Vooral die relaxte fit is typisch Charles.”

“Mijn favoriete stuk is het grijze geruite pak. Het bevat alle eigenschappen van de collectie. De tayloring, de kleermakerselementen. Alle stukken lijken op maat gemaakt. Erg gesofisticeerd. Net als mijn nummer twee: de bruine culotte met het witte hemd. Prachtig afgewerkt met elegante lintjes aan de mouwen.”

Niet onbelangrijk: de prijskaartjes van prins Charles’ collectie zijn, nou ja, ook wel ‘royaal’. Maar al dat vakmanschap, met de duurzame stoffen erbovenop, krijg je natuurlijk niet voor niks.

