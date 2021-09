Primeur: Belgisch handtassenlabel Clio Goldbrenner start met eigen tweedehandsplatform

Modemuseum Antwerpen heropent deuren na 3,5 jaar renovatie­wer­ken

5 september Aan alle fashionlovers: kruis morgen alvast aan in jullie agenda, want Modemuseum Antwerpen (MoMu) is officieel terug. We hebben er een tijdlang - 3,5 jaar om precies te zijn - op moeten wachten, maar MoMu is eindelijk klaar om weer bezoek te ontvangen in een volledig gerenoveerde pand.