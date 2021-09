Primark wil de volgende tien jaar fel verduurzamen. Maar hoe oprecht zijn hun intenties echt?

Verrassend: Primark wil vergroenen. In hun ambitieuze duurzaamheidscampagne belooft de kledingreus de volgende tien jaar onder andere plastic voor eenmalig gebruik te bannen, in te zetten op duurzaam katoen en van recycling absolute prioriteit te maken. Niki de Schryver, oprichtster van de duurzame routeplanner COSH, vindt de aankondiging van Primark misleidend. “Duurzamer maar even goedkoop? En waar zijn de concrete cijfers die hun grootste plannen staven?”

T-shirts voor vier euro, een jeans voor acht euro: ze gaan vlotjes over de toonbank bij kledingketen Primark, die 380 filialen in dertien landen heeft. De modegigant staat bekend om zijn uitgebreide collecties en spotprijzen. Het toonbeeld van fast fashion, dus.

Op dit moment is maar een kwart van Primark’s assortiment op een duurzamere manier gemaakt. Dat door materiaal te hergebruiken, maar ook door grondstoffen te gebruiken die op een meer verantwoordelijke manier zijn gewonnen. Daar wil Primark nu verandering in brengen: In 2025 moet hun kleding langer mee kunnen, twee jaar later moet Primark-kleding te recyclen zijn en in 2030 moet in alle kleding die het gaat maken gerecycled of duurzamer materiaal verwerkt worden. Primark wil ook de CO2-uitstoot van hun activiteiten halveren.

Afgedankte kleding doneren

Meer concreet: in de afgelopen 12 maanden heeft Primark miljoen plastic items verwijderd, variërend van kleerhangers tot verpakkingsmateriaal. Ze streven ernaar volgend jaar nog eens 300 miljoen stuks te verwijderen. Volgend jaar vind je in de winkels ook alleen nog T-shirts uit duurzaam katoen. Primark-kleding moet je voortaan dertig keer kunnen wassen in plaats van vijf. Er komen bakken waarin je afgedankte kleding kan doneren. Primark wil hun ook klanten aanmoedigen om de levensduur van hun kledij te verlengen, door met naald en draad aan de slag te gaan bijvoorbeeld.

De kledingindustrie staat bekend om de zogenaamde sweatshops - fabrieken in lageloonlanden met desastreuze arbeidsomstandigheden. Paul Marchant, de bestuursvoorzitter van Primark, belooft ook daar verandering in te brengen. “We weten dat onze klanten, en onze collega’s dit willen en van ons verlangen”, vertelt hij. Primark belooft hun arbeiders beter te belonen en hun werkomstandigheden te verbeteren.

Geen garanties

Het is duidelijk: de ambitie is groot. Maar modetechnoloog Niki de Schryver twijfelt aan de oprechtheid van hun intenties. Ze is de oprichter van het duurzame modeplatform en routeplanner COSH!, dat staat voor Concious Shopping, en brengt de duurzaamheid van lokale handelaren én hun verschillende kledingmerken in kaart.

Dat Primark binnen de tien jaar alle producten (in plaats van het huidige 25%) van gerecyclede of duurzamere materialen wil produceren, moeten we met een korrel zout nemen, zegt de duurzaamheidsexperte. “Neem nu hun duurzame katoenprogramma: het biedt geen enkele garantie of standaard voor de duurzaamheid van het katoen. De modegigant spreekt enkel over het gebruik van ‘minder chemicaliën’.”

Quote Recycled polyester is écht niet zo milieu­vrien­de­lijk als het klinkt. Niki de Schryver, modetechnoloog, oprichter van COSH!

Volgens Niki de Schryver is er van een écht duurzaam katoen pas sprake als Primark kiest voor GOTS-gecertificeerd biokatoen. In katoen met dat label zitten geen chemicaliën en pesticiden en is er sprake van wisselteelt om uitputting van de grond te voorkomen. Er werd voor de productie ervan minder water verbruikt, en er is controle op goede werkomstandigheden. En last but not least: kinderarbeid is uit den boze.

Primark zet ook volop in op recycled polyester. Maar ook dat is dubbel, zegt De Schryver. “Recycled polyester uit PET-flessen is écht niet zo milieuvriendelijk als het klinkt. Wanneer je dit gerecyclede materiaal bijvoorbeeld mengt met een natuurlijk materiaal zoals katoen is het onmogelijk om het na gebruik meer opnieuw te recycleren. Bovendien laat het ontzettend veel micro-plastics vrij bij het wassen."

Minder kleding, meer kwaliteit

In plaats van zo fel in te zetten, lijkt het Niki de Schryver beter om het productietempo te verlagen. Minder kleding van hogere kwaliteit uit één materiaalsoort zou veel effectiever zijn. Maar dan moeten de prijzen van Primark omhoog. Iets wat de kledingketen absoluut niet van plan is.

Quote De doelstel­lin­gen en beloftes van Primark klinken op het eerste moment goed, maar zijn helaas weinig concreet. Niki de Schryver , modetechnoloog, oprichter van COSH!

Dat is vreemd, zegt de modetechnoloog. Want vergroenen heeft een flink prijskaartje. En dan ook nog eens de lonen van je arbeiders optrekken, terwijl je meer dan één miljoen mensen tewerkstelt? “Wat ons de wenkbrauwen doet fronsen, is dat Primark tot één dag voor het uitzenden van hun persbericht weigerde om het verlengde Bangladesh-akkoord te ondertekenen”, zegt Niki de Schryver. “Dit akkoord houdt merken verantwoordelijk voor veiligheid in hun productieketen. Daarom wordt onder andere de elektriciteit in fabrieken regelmatig gecontroleerd om fabrieksbranden te voorkomen. Het Bangladesh-akkoord kwam oorspronkelijk tot stand na de Rana Plaza ramp in 2014. Tijdens die ramp overleden veel fabrieksmedewerkers omdat een gigantisch fabriekspand instortte terwijl hier mensen aan het werk waren.”

Niki de Schryvers conclusie is allesbehalve laaiend enthousiast: “De doelstellingen en beloftes van Primark klinken op het eerste gezicht goed, maar zijn helaas weinig concreet. De retailketen communiceert groots over duurzaamheid, maar waar zijn de concrete cijfers die hun plannen staven? Laat je als consument dus niet bedotten door grote ketens die beweren duurzaam te zijn: er is nog een lange weg te gaan.”

