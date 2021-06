Powervrouwen Birgit De Jager (49) en Morgane Van Marcke (25) over de coups d’amour uit hun garderobe: "Er zit zoveel geschiedenis in mijn kast”

Een schatkamer. Een plek vol herinneringen en mogelijkheden. Vrouwen en hun kleerkasten, het is een band die amper stuk kan. Ze zijn onmisbare compagnons tijdens de route op het levens- en carrièrepad dat we bewandelen. Twee ondernemende vrouwen met een onfeilbaar stijlgevoel over de coups d’amour uit hun garderobe, en de verhalen die eraan vasthangen. “Ik ging van vis naar vintage.”

Birgit De Jager (49) van Labellov, verkoopt preloved tassen en accessoires: “Na een week vakantie begint het toch te kriebelen om weer te werken”

“Ik ben gek op kimono’s en kaftans. Voor mij is dat het ultieme zomer- en vakantiegevoel. Hoe kleurrijker, hoe beter. Ik hou van de kleuren van Dries Van Noten en Essentiel Antwerp. Maar eigenlijk kan het merk me niet schelen. Telkens ik op reis ben, zoek ik me een mooie kaftan uit en heb ik meteen een prachtige vakantieherinnering. Mijn kaftans komen van werkelijk overal.”

“Ik ben een echt zeemens. Bijna al onze reizen staan in functie van het kitesurfen. Ik ben een piekeraar. Ik denk altijd veel te veel en veel te ver. Het kitesurfen is het enige moment waarop ik moet nadenken wat ik aan het doen ben, anders vlieg ik de lucht in. Het geeft me zoveel gevoel van vrijheid en brengt mijn geest in totale ontspanning. De eerste dagen moet ik op vakantie ontstressen. De eerste dag zit ik de hele dag achter de computer, de tweede dag al iets minder, en vanaf de derde dag maan ik mezelf aan: nu even alles lossen. Ik ben een workaholic en een controlefreak. Na een week vakantie begint het toch weer te kriebelen om te werken.”

Quote Ik wou fulltime mama worden. Alleen was ik na zes maanden al uitgereisd en uitge­luncht. Aan de school­poort staan is leuk, maar voor mij was het niet weggelegd. Birgit De Jager (49)

“Mijn job is mijn passie. Ik doe het veel te graag. Ik ben begonnen met Labellov in 2012. Ik kwam uit een totaal andere sector. Mijn vorige bedrijf was een visgroothandel. We deden in luxeproducten als krab en kaviaar en leverden aan hotels, restaurants en grootwarenhuizen. Vis is misschien een raar artikel, maar ik heb het graag gedaan. Ik kwam veel in contact met horecamensen, en dat zijn toch levensgenieters. Net zoals mijn man en ik. We houden van een goed glas wijn en lekker eten. Ik heb veertien jaar lang in de vis gewerkt, maar het was niet mijn grote droom om kreeft en pladijs te verkopen. Toen mijn dochter geboren werd, ben ik ermee gestopt. Ik wou fulltime mama worden. Alleen was ik na zes maanden al uitgereisd en uitgeluncht (lacht). Aan de schoolpoort staan is leuk, maar voor mij was het niet weggelegd.”

Quote Intussen zijn we wereldbe­roemd in Vlaanderen en er vliegen soms ook personal shoppers van oliesjeiks en Russische miljar­dairs­vrou­wen over. We zijn bekend voor onze Her­mès-tas­sen. Die zijn felbegeerd en qua belegging kan geen enkel aandeel of goud eraan tippen. Birgit De Jager (49)

“Het idee voor Labellov kreeg ik tijdens een dineetje met vriendinnen. Het was volgens mij Inge Onsea, van Essentiel Antwerp, die een heel mooie vintage tas meehad. Ik vroeg haar of ze er nog nooit aan had gedacht om die te verkopen. Haar antwoord was nee, want in die tijd kreeg je daar amper geld voor. Tweedehands was een ander gegeven dan nu. Wie had toen gedacht dat we nu auto’s en huizen gingen delen? Toen ik naar huis reed, dacht ik verder na. Wat als vrouwen zelf zouden kunnen bepalen hoeveel ze nog zouden krijgen voor hun oude designertas? En zo is Labellov geboren.”

“Eerst verkocht ik vooral de oude handtassen van mijn vriendinnen, maar mijn groene Bamboo Bag van Gucci was het eerste stuk van iemand die ik niet kende. Toen wist ik: ik zit op het juiste spoor. Dat tasje ga ik nooit wegdoen. Het is de grootste herinnering aan het begin van Labellov. Intussen zijn we wereldberoemd in Vlaanderen (lacht), en er vliegen soms ook personal shoppers van oliesjeiks en Russische miljardairsvrouwen over. We zijn bekend voor onze Hermès-tassen. Die zijn felbegeerd en qua belegging kan geen enkel aandeel of goud eraan tippen.”

Grote diefstal

“Vijf jaar geleden is er bij ons ingebroken toen mijn man en ik op vakantie waren. Alles was weg, van mijn mooie vintage YSL-blazers tot zelfs mijn T-shirts van H&M. Ik heb daar emotioneel enorm van afgezien. Zo had ik van mijn grootmoeder een dun gouden ringetje gekregen. Ook de ring die mijn vader me had gegeven bij de bevalling van mijn dochter en de lievelingstas van mijn moeder, een Delvaux, waren foetsie. Mijn moeder heeft me een nieuwe tas in de plaats gegeven. Ik ben een ontzettende Delvauxfan. We hebben net voor het eerst met hen samengewerkt. In onze pop-ups in Delvauxboetieks kon je je oude Delvauxtas binnenbrengen, en kreeg je naast de verkoopprijs ook een waardebon van tweehonderd euro om een nieuwe tas te kopen. Er komt zeker een tweede editie. In 2024 zal de tweedehandsmarkt groter zijn dan de retailmarkt. Er ligt zoveel geld te slapen in kasten.”

“Door mijn werk kom ik met al die luxemerken in contact, maar ik shop evengoed bij Uniqlo, Essentiel Antwerp en & Other Stories. Door de inbraak is mijn shoppinggedrag trouwens heel erg veranderd. Buy better, buy less is nu mijn motto. Ik werk graag in de mode, maar het is niet het allerbelangrijkste in mijn leven.”

Morgane Van Marcke (25) van Humbly by Morgane, veganistische foodblogger: “Mijn zus lacht met mijn paarse Allstars, maar ik vind ze leuk”

Je zal Morgane nooit in een zwart-witte of grijze outfit zien. Dat is er met de paplepel ingegoten. “Als kind mocht ik nooit zwart dragen. Mijn mama zei altijd: ‘Dat is een ongelukkige kleur. Jij bent jong en hebt niks om ongelukkig over te zijn’ (lacht). Mijn eclectische stijl heb ik van thuis meegekregen, zowel qua interieur als qua garde- robe. Mijn mama (Caroline Van Thillo, red.) was vroeger interieurdecoratrice en is nu stijlconsulente voor Natan.”

Quote Ik ben absoluut niet minimalis­tisch. Bij andere mensen kan ik dat enorm waarderen, maar zelf ga ik altijd voor a pop of colour. Morgane Van Marcke (25)

“Mijn ingebouwde dressing is volledig blauw en ik vul die ook met veel kleur en prints. Mijn kleerkast is echt my place of happiness. Zo heb ik paarse All Stars die ik heel graag draag, maar mijn zus lacht me ermee uit. Ze vindt ze voor kinderen. Ik ben absoluut niet minimalistisch. Bij andere mensen kan ik dat enorm waarderen, maar zelf ga ik altijd voor a pop of colour. Kleur is onmisbaar in mijn kast. Ik vind dat fris, tijdloos en word er goedgezind van. Ik pas het ook toe met mijn blog. Veel websites zijn heel erg designgericht met strakke lettertypes en dat kan heel mooi zijn, maar ik vind dat je mensen moet meetrekken in een stimulerende sfeer als je hen wil warm maken voor gezellig eten en koken. Mijn lievelingskleur is ook roze. Dat gebruik ik heel veel op mijn platform, dat vooral op vrouwen gericht is, en het is ook de kleur van de cover van mijn boek The Radiant Table.”

Dat project is heel organisch gegroeid. Morgane rondde in oktober haar postgraduaatstudies in Londen af en de markt voor pas afgestudeerde studenten was niet super. “Ik heb altijd graag gekookt en Londen had me geïnspireerd met haar vele vegan restaurants. Die plantaardige keuken wou ik in de spotlight zetten. Samen met enkele creatieve vrienden heb ik een Engelstalig e-book met recepten gemaakt, dat ik gelijktijdig met mijn blog heb gelanceerd. Maar ik vond het te mooi om het niet in print te hebben en heb het in eigen beheer laten drukken. In een week waren alle vierhonderd exemplaren verkocht. Nu brengt Borgerhoff & Lamberigts een nieuwe versie in het Nederlands uit, en ik ben er heel trots op. Onlangs zag ik het liggen in mijn favoriete boekenwinkel in Antwerpen, en ik moest bijna een traantje wegpinken.”

Quote Deze zomer trouwen mijn vriend en ik in het Felixpak­huis in Antwerpen, met nog een lunch voor de familie aan zee. Het wordt een huwelijk in ware Ca­pri-stijl. Morgane Van Marcke (25)

“Op de illustratie op de cover draag ik ook een jurk die voor mij altijd verbonden zal blijven met de opstart van mijn project en blog. Het is een creatie van het Antwerpse label Bernadette, en ik droeg het bijna een hele week lang toen we de foto’s voor het boek aan de Belgische kust maakten. Telkens als ik het zie hangen in mijn kast, denk ik: wat een overweldigende zes maanden zijn het al geweest. Een andere jurk van Bernadette – ik heb er drie – had ik trouwens aan toen mijn vriend Louis me ten huwelijk vroeg op het Comomeer. Dat is veruit het speciaalste stuk in mijn kast, net omwille van die herinnering, samen met mijn verlovingsring. Deze zomer trouwen we in het Felixpakhuis in Antwerpen, met nog een lunch voor de familie aan zee. Het wordt een huwelijk in ware Capri-stijl (lacht). Voor de rest wordt het werken en nog eens werken.”

Terug naar londen

Morgane is een telg van de mediafamilie Van Thillo, maar toch begon ze haar eigen start-up met Humbly By Morgane. “Ik wil bewijzen aan mezelf dat ik zelf iets kan opbouwen van nul. Ondernemen is bij momenten heel ondankbaar, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik kom uit een ondernemende familie, maar zelf had ik nooit gedacht iets op te starten. Londen veranderde alles. Ik moest er mijn plan trekken. Dat heeft me zoveel zelfvertrouwen en kracht gegeven. In mijn kast hangen er veel stuks die me aan die periode doen denken, zoals een broekpak van Zara dat ik er vaak droeg. Er zit zoveel geschiedenis in mijn kast.”

Closet sales

Veel stukken in haar kleerkast zijn sowieso van Zara en H&M, maar Morgane probeert bij het shoppen altijd te focussen op stukken die tijdloos zijn en die ze vaak gaat dragen. “Zodra ik iets beu ben, verkoop ik het. Ik organiseer veel ‘closet sales’. Zo reinig ik mijn kast en heb ik weer wat budget.” Sinds een aantal jaar kiest Morgane ook vaker voor circulaire mode. “Een plantaardige keuken is heel duurzaam, dat is nu al meermaals bewezen. Ik trek die lijn ook steeds meer door in mijn kleding. Zo ben ik al jaren een trouwe klant van Labellov en hun tweedehandstassen. Ik denk dat ik er een 25-tal heb. Ik heb ook een Gucci-handtas van zeker dertig jaar oud gekregen van mijn grootmoeder. Dat zijn stukken die je koestert voor het leven, omdat ze met liefde zijn doorgegeven.”

