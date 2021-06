Popster Doja Cat draagt juwelen van Belgische ontwerpster in videoclip: “Toen ik de juwelen teruggestuurd kreeg, hing er groene verf aan”

In haar nieuwste videoclip ‘Need To Know’ draagt popster Doja Cat – misschien wel de Beyoncé van Generation Z – opvallende juwelen van ontwerpster Stephanie D’heygere. De creaties van een Kortrijkse op het lijf van een Amerikaanse superster: hoe gebeurt zoiets? En wie is de nuchtere Belgische die eerder ook al Rihanna en acteur Timothée Chalamet tot haar klanten kon rekenen? “Ik hou van alles wat gigantisch is.”

“Toen ik de juwelen teruggestuurd kreeg uit Amerika, hing er groene verf aan. ‘Huh?’ dacht ik. ‘Zó vreemd.’ Vier dagen later kwam de videoclip uit en snapte ik waarom.”

Ontwerpster Stephanie D’heygere, oorspronkelijk van Kortrijk maar nu al 11 jaar een Parijse, leent wel vaker haar juwelen uit voor shoots of video's. Maar dat haar creaties te zien zouden zijn in de nieuwste videoclip van Doja Cat – waarin de popster als groene alien op ‘Planet Her’ te zien is – was ook voor haar een verrassing.

Volledig scherm Stephanie D'heygere. © rv

Statementjuwelen

“Haar stylist had me wel gecontacteerd via Instagram, een hele tijd terug”, vertelt Stephanie. “Hij vroeg me om een grote selectie juwelen naar Los Angeles op te sturen, zonder te verduidelijken waarom. Toen Doja drie weken geleden op de Billboard Music Awards dan oorbellen van me droeg (de ‘Canister Hoops’, door Doja gevuld met kleine cactusjes, red.) dacht ik: oké, that’s it. Ik verschoot dus wel even toen ik dit weekend ontdekte dat ze nog eens drie van m’n stuks in haar nieuwe clip draagt.”

In de intergalactische video is mevrouw Cat te zien met Stephanies ‘Wheel Hoops’ en haar ‘Concentric Earrings’, twee eigenzinnige variaties op hoepeloorbellen, en de ‘Pearl Necklace’, met XL-parels. Het zijn oudere stuks van Stephanies juwelenmerk ‘D’heygere’. “Waarom Doja precies die stuks koos, weet ik niet. Maar dit is wel heel mooie reclame voor mijn merk. Ik maak grote statementjuwelen, bij een artiest met zo’n sterk imago staan die natuurlijk heel goed. Al wist ik eerlijk gezegd niet dat Doja Cat zo’n ster was. (lacht) Het is niet echt mijn genre muziek. Een paar mensen in mijn team zijn wél grote fan, zij waren dit weekend echt uitzinnig.”

Volledig scherm Doja Cat met de 'Wheel Hoops', de 'Concentric Earrings' en haar danseres met de 'Pearl Necklace'. © rv

Schoonheid in banaliteit

Terwijl we met Stephanie bellen, horen we het drukke Parijs op de achtergrond. De Kortrijkse woont in de stad sinds ze er na haar studies aan de Antwerpse modeacademie belandde voor een stage. Ze werkte er al bij grote namen: als Head of Jewelry bij Maison Margiela en als Senior Jewelry Designer bij Dior. In 2018 besloot ze dan haar eigen accessoiremerk ‘D’heygere’ te lanceren. “Bij kleding had ik altijd het gevoel dat ik vastzat aan het lichaam. Accessoires geven je als ontwerper veel meer vrijheid. Alles kan een accessoire zijn. Alles is mogelijk.”

Originaliteit en functionaliteit: die termen typeren haar creaties. Stephanie zoekt graag naar schoonheid in banale en praktische dingen. Kijk naar haar ‘Card Holder Ring’ of haar ‘White Board Bracelet’, die letterlijk een kaarthouder of mini-whiteboard zijn. “Ik geef graag een nieuwe twist aan een klassiek juweel. Een parelketting, een hoepeloorbel: met zulke archetypes probeer ik iets onverwachts te creëren. En hoe groter, hoe liever. Ik hou van alles wat giga is. Ik verzamel ook van die gigantische koffiemokken.” (lacht)

Volledig scherm Links: de 'Whiteboard Bracelet', rechts: de 'Card Holder Ring'. © D'heygere

En Stephanies creaties slaan aan. Doja Cat is niet de eerste superster die haar juwelen draagt. “Rihanna droeg eind 2019 voor de promotie van haar boek al de ‘Holder Hoops’, met openingen onderaan waarin een bloemetje kan. En Timothée Chalamet droeg voor een shoot in magazine ‘Dazed’ de zilveren ‘Signet Ear Cuff’, die ik alleen nog in goud heb. Franse sterren, zoals Juliette Binoche, passeerden ook al de revue.”

Volledig scherm Links: Rihanna met de oorbellen van D'heygere. Rechts: de 'Holder Hoops'. © @badgalriri en @d_heygere op Instagram

‘D’heygere’ is duidelijk een naam die onder internationale stylisten en sterren steeds meer resoneert. Al vind Stephanie het vooral heerlijk als haar creaties ook bij het grotere publiek aanslaan. “Ik ontwerp wat ik zelf graag draag. Om te zien dat de juwelen dan mensen van elk pluimage aanspreken, is zalig. Dankzij Doja Cat hebben we er in elk geval een pak volgers bij op Instagram. En haar stylist werkt nog eens met ons samen voor een andere grote naam. Die moet nog geheim blijven.” (lachje)

“Of Doja ook een effect heeft op onze verkoop? Moeilijk te zeggen. De exacte stuks hebben we niet meer in stock. We hebben wel nog een variant op de ‘Wheel Hoops’ te koop, met kleine diamantjes (630 euro). En de grote parelketting komt over twee weken ook opnieuw binnen, in een nieuw materiaal.”

Volledig scherm Links: Doja Cat. Rechts: beeld van D'heygere. © D'heygere

