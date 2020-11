Politiek op sneakers: Waarom de Converse-gympen van Kamala Harris véél meer zijn dan gewoon een paar schoenen

Amerika heeft z'n nieuwe president gekozen. Wie dat wordt - Donald Trump of Joe Biden - blijft nog nagelbijtend afwachten. Een ding is zeker: Kamala Harris was een opvallend gezicht tijdens de verkiezingen. Niet alleen omdat ze geen witte man van een gezegende leeftijd is. Ook haar kledingstijl trekt de aandacht. En in het bijzonder haar geliefde Converse All Stars-gympen. Onze modejournalist David Devriendt legt uit waarom dat zo bijzonder is. “Democratischer dan deze schoenkeuze wordt het bijna niet. En dat van een democrate, ha!”

Van hot naar her rennen tijdens een drukke werkdag, we kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen. Laat staan dat je een van de vicepresidentskandidaten van de VS bent, die het hele land moet afschuimen om campagne te voeren. Zelfs de meest getrainde hogehakkenloopster krijgt bij het idee alleen al krampen in haar tenen. Kamala Harris laat zich er echter niet door vangen: hoewel ze regelmatig te zien is op elegante pumps, wordt ze minstens even vaak gespot op Converse All-Stars. Jawel, van die ‘basketsloefkes’ die elke generatie weer lijken op te duiken. “Het is zoals met de sokken van de Canadese premier Justin Trudeau”, vertelt David Devriendt, “haar schoenen zijn een symbool geworden. Voor wie ze is, wat ze wil bereiken en hoe ze zich verhoudt tot de gewone man en vrouw in de straat.”

All-Stars tegen Trump

“De Converse All-Stars gaan al meer dan een eeuw mee, maar hebben nog steeds een jeugdige uitstraling. Voor Kamala Harris is het duidelijk een ‘love story’: vier à vijf jaar geleden werd ze al opgemerkt door de bladen omdat ze als senator rondliep op de bekende sneakers. Het feit dat ze er nu tijdens de presidentsverkiezingen voor kiest om ze te blijven dragen, wil wel iets zeggen. Haar casual look breekt met het stijve, deftige kostuum van tegenstander Donald Trump en al helemaal met de mantelpakjes en nette schoenen van de vorige democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Harris is op dat vlak voor velen een verademing. Een stap richting de gewone Amerikaan.”

Democratische schoenen

“Door bepaalde kiezers zal ze er zeker op afgerekend worden dat ze zich niet wat conservatiever kleedt. Precies daarom is het een bewuste keuze om All-Stars te dragen. Dit gaat verder dan alleen een voorliefde voor stoffen sneakers”, aldus David Devriendt. “Kamala Harris loopt rond zoals je jonge vrouwen en trendy CEO’s ook ziet rondlopen op het werk. Daardoor wordt ze herkenbaar en authentiek. En het laat zien dat ze niet met zich laat sollen. Ze staat letterlijk met beide voeten op de grond, alsof ze wil zeggen: ‘Ik weet van aanpakken’. Bovendien zijn All-Stars schoenen met zoveel geschiedenis, dat iedereen er zijn eigen betekenis aan geeft. Ik heb ze zelf ook gedragen, mijn vader droeg ze al,… Democratischer dan deze schoenkeuze wordt het bijna niet. En dat van een democrate, ha!”

(Lees verder onder de foto.)

Nestels aantrekken en stemmen

Harris plaatste aan de vooravond van de verkiezingen zelfs een illustratie van haar eigen gepersonaliseerde All-Stars op Instagram. “Tomorrow: lace up, mask up, and get to the polls”, schreef ze erbij. Met andere woorden: trek je sneakers aan, draag een mondmasker en ga stemmen. Of de kiezers gehoor hebben gegeven aan haar oproep, is nog even onzeker, maar dat Kamala Harris voor altijd verbonden is met haar typische All-Stars staat nu al vast. Voor wie in haar (comfortabele!) voetsporen wil treden, heeft David nog de volgende tips.

Gekleed zoals Kamala

“Een mix tussen casual en chic - zoals Harris ze zelf draagt - doet het tegenwoordig erg goed. Combineer dus gerust je lage of hoge Converse All-Stars met een goede jeans en een mooie trui of (hemd)blouse, eventueel met een blazer erover. In het straatbeeld zie je ook steeds meer jonge vrouwen een gekleed kostuum met opgerolde pijpen combineren met All-Stars. Je mag je comfy sneakers dus gerust een beetje ‘oppimpen’”.

Onze favoriete Kamala-looks met Converse-gympen:

