Plooirokjes, witte sokken en poloshirts: Vogue roept 'tenniscore' uit tot de nieuwste modetrend

Hadden we de voorbije maanden enthousiast de joggingbroek omarmd, duikt er nu een nieuwe sportieve modetrend op. Eentje die gepaard gaat met plooirokken, skorts, hoge witte sokken en poloshirts. Jawel: tenniskledij eist momenteel alle aandacht op. En de timing kan niet beter zijn. Want Wimbledon, het meest prestigieuze en oudste tennistoernooi ter wereld, is deze week gestart. Game, set, match!

Nooit iets gehad met tennis? Dan kan het weleens zijn dat het tij keert deze zomer. De sport bepaalt dit seizoen namelijk mee het modebeeld. In magazines poseren modellen in sportieve en smetteloos witte outfits, op Instagram kom je om de haverklap influencers tegen die precies klaargestoomd zijn om een grandslamtitel binnen te halen. In realiteit gaat het om een nieuwe trend, die ook nog eens een hippe naam kreeg: tenniscore.

Ter verduidelijking: het is helemaal niet nodig om een balletje te slaan. Ook naast het tennisveld kan je scoren met een preppy, retrochique outfit. De trend is al een tijdje zichtbaar op sociale media; vooral op Instagram en TikTok is het een enorme rage en dragen gebruikers witte hoge sokken, tennisrokjes en sweatshirts dat het een lieve lust is. En toonaangevende tijdschriften zoals Vogue, Harper’s Bazaar, Elle en Cosmpolitan beweren allemaal hetzelfde: de revival van tenniskledij is real. “Tennis beleeft een groot, groot momentum”, zo staat er in Vogue Business, het broertje van de modebijbel dat zich focust op trends in de industrie.

Van Adidas tot Gucci

En effectief: zowel het aanbod als de vraag ernaar is de lucht ingeschoten. Heel wat sportlabels als Adidas, New Balance en STAUD brengen collecties uit die geïnspireerd zijn op tennis. Maar hetzelfde geldt voor modehuizen. De catwalk leek af en toe wel op een tennisbaan, want luxemerken als Prada, Marni, Balmain en Gucci verwerkten plooirokken, tennisschoenen en gilets in hun ontwerpen. Iets wat intussen ook lustig gekopieerd wordt door grote en goedkopere kledingketens.

Andersom merken gespecialiseerde sites dat er opvallend meer gezocht wordt naar tenniscore. Dat bevestigt bijvoorbeeld Libby Page, redacteur bij de bekende luxewebshop Net-a-Porter. “Onze ready-to-wear tenniskledij valt al enkele jaren goed in de smaak bij onze klanten”, vertelt ze aan Vogue Business. “De laatste tijd wordt er vooral gezocht naar outfits die volledig wit zijn of topjes en rokjes die je kan matchen, van merken zoals Nike, Tory Sport of L’Etoile Sport.”

The Guardian kon dan weer cijfers van Lyst inkijken, het mode-platform dat in de gaten houdt wat mensen wereldwijd opzoeken, aanklikken en liken. Wat blijkt? Mensen zoeken drie keer zo veel naar tennisrokken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De vraag naar poloshirts is gestegen met 21 procent, en ook naar vintage sweatshirts met logo’s van tennisclubs wordt beduidend meer gezocht.

Gen Z is mee

Op zich is deze trend geen grote verrassing, want de tennis- en modewereld waren altijd al een beetje versmolten. Denk maar aan Stan Smith: de Amerikaanse tennisser heeft heel wat tornooien op zijn naam staan, maar is vooral bekend omdat hij ooit een sneaker ontworpen heeft voor Adidas. Je raadt het al: dé Stan Smith, uiteraard. Nog een voorbeeld is het luxemerk Ralph Lauren, dat al jaar en dag een van de officiële partners is van Wimbledon, US Open en de Australian Open. En dan is er nog René Lacoste. De Fransman won in de jaren twintig van de vorige eeuw twee keer Wimbledon, maar gaat vooral de geschiedenisboeken in als de oprichter van het modemerk Lacoste en de bedenker van de iconische krokodil als logo.

Als mode en tennis al jaren twee handen op één buik zijn, waarom duikt tenniscore dan juist nu op? Enerzijds is die opmars te danken aan een nieuwe generatie tennissterren die klaarstaat. De Japanse Naomi Osaka is amper 23 jaar, maar nu al een van de grootste sterren in de tenniswereld. En ze heeft een duidelijke interesse in fashion: ze stond al op de cover van de Japanse en de Amerikaanse Vogue, is ambassadrice voor Louis Vuitton en is co-host van het beroemde Met-gala. Nog een grote naam is Coco Gauff (17). Dit opkomend talent is eveneens het gezicht van de samenwerking tussen New Balance en het poepsjieke Parijse merk Casablanca. Het zijn twee grote namen waar Gen Z naar opkijkt en zich door laat inspireren.

Zijn die nieuwe iconen voor Gen Z de enige reden voor de heropleving van tennis-fashion? Niet echt. Anderzijds zit de tijdsgeest er voor iets tussen. “De pandemie zorgde voor een revival”, vermeldt Danniele Snyder, creatief directeur van het modemerk Dannijo, in The Telegraph. “Tennis was de coronasport bij uitstek die je buiten kan doen met vrienden, met respect voor social distancing.”

Hoe draag je het?

Een skort, plooirok, gecropte polo, geribbelde tanktop, hoge sokken en sneakers. Veel meer heb je niet nodig om een look samen te stellen die tenniscore-proof is. En hoe meer retro, hoe beter. Daarnaast kan je een voorbeeld nemen aan de kledingvoorschriften van Wimbledon, dat net gestart is. Hier is de dresscode heel strikt: alles moet wit zijn. Alles. (Zelfs het ondergoed.) Maar je kan ook iets creatiever aan de slag gaan met een monochrome outfit in pastelkleurtjes. Of mix en match verschillende zachte tinten door elkaar. Aan jou de keuze. En wie iets minder tennisbaan-vibes wil uitstralen en meer streetstyle-allures, kan simpelweg een plooirok of skort combineren met een zacht vestje, hoodie of een hak.

