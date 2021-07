Phoebe Philo, ex-creatief directeur van Celine, begint eigen modelabel

Vier jaar geleden verliet ze modemerk Celine, dat ze eigenhandig naar de top bracht. Nu keert ze terug naar de fashionwereld met haar eigen label. Phoebe Philo (48), de talentvolle Franse ontwerper die bovenal staat voor tijdloze mode, is back in business .

Het werd al langer vermoed, en nu wordt het werkelijkheid: Phoebe Philo heeft een eigen merk. De designer maakte naam en faam als creatief directeur van modelabel Celine (toen nog Céline). Toen ze het bedrijf in 2017 verliet, was de modewereld in shock. Philo was ondertussen bekend door haar tijdeloze creaties voor de moderne vrouw, die vooral ver weg blijven van trends. Haar stijl maakte haar één van de meest geliefde ontwerpers ooit, en Celine één van de populairste modemerken.

Nu zet de Franse een stap in een nieuwe richting en begint ze haar eigen modemerk, dat dezelfde naam draagt als zijzelf. Het label is grotendeels onafhankelijk, al wordt het gesteund door haar voormalige werkgever: modegigant LVMH. Meer informatie over de lijn komt er pas in januari. De prijzen en om welke soort kleding het gaat, is nog onbekend. Toch zitten er een paar hints verborgen in de aankondiging. Zo zal de lijn van ‘uitzonderlijke kwaliteit’ worden: modetaal voor prijzige items in dure materialen.

Wie Philo een beetje kent, weet dat ze alles op haar eigen manier doet. Haar hele carrière lang probeerde ze de eisen van de mode-industrie te bevechten. Ze was dan ook de eerste ontwerper bij een groot modebedrijf die moederschapsverlof nam. Die drang naar vernieuwing verwachten we ook terug te zien in haar nieuw label. Misschien kiest Philo voor slow fashion, en stapt ze daarmee uit de mallemolen van seizoensgebonden shows. Misschien wordt ze het boegbeeld van duurzaamheid, in een wegwerpcultuur die de vraatzuchtige muilen van onze sociale media moet voeden. Eén ding staat hoe dan ook buiten kijf: Philo heeft iets nieuws te zeggen, en wij kunnen niet wachten om te zien wat ze voor ons in petto heeft.

