Personaliseerbaar én met schroevendraaier? Nike en Swarovski slaan de handen in elkaar voor een bijzondere schoen

Een bivakmuts, but make it fashion: de balaclava is dé onverwach­te hit voor de winter

We schreven er begin dit jaar al over, maar dit seizoen breekt ie pas volledig door: de balaclava of de bivakmuts, de muts die we als kind zo haatten. En dat is goed nieuws voor de koukleumen onder ons, want zo blijf je lekker warm terwijl je er stijlvol uitziet. Wij tonen je enkele leuke modellen om aan je wintergarderobe toe te voegen.

12 november