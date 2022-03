Perfect voor de lente én een feestje: kopieer de beautylook van NINA en Bel&Bo met dit simpel stappenplan

Na jeansbroe­ken met lage taille en hoge taille is de ‘V-jeans’ de meest flatteren­de nieuwe trend

De jeansbroek met een lage taille hebben we al een tijd afgezworen. Nu lijkt het alsof ook de broek met een hoge taille zijn beste periode heeft gehad. Een nieuw denimsilhouet is namelijk bezig aan een heuse opmars. Maak kennis met de V-jeans, de ‘best of both worlds’-trend dit voorjaar.

