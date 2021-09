Outdoormode piekt: waarom we massaal regenjassen, bottines en fleece dragen

Een paar jaar geleden zou geen enkele fashionista het in zijn of haar hoofd gehaald hebben om buiten te komen in een functionele fleecetrui of bodywarmer. Maar het kan snel keren in de modewereld. Tegenwoordig schieten de verkoopcijfers van outdoormerken de lucht in, en dat is ook traditionele modemerken niet ontgaan.

Anoraks, stevige bottines of kniehoge rubberlaarzen: zulke kledingstukken verwacht je eerder te zien hoog in de bergen dan op straat. En toch lopen er tegenwoordig veel influencers rond in outdoorkleding. Een mogelijke verklaring kunnen we zoeken bij de pandemie: wandelen, tuinieren en vogelen waren namelijk zo’n beetje het enige wat er te beleven viel in onze vrije tijd. Vooral hiken won enorm aan populariteit. Jonge yuppies wilden ontsnappen aan de drukte van ’t stad en trokken naar het groen, om toch maar aan hun 10.000 stappen per dag te raken.

The North Face en Patagonia

Hierdoor ontstond er een behoefte aan passende kleding en werd er steeds vaker gekeken naar traditionele buitensportmerken als The North Face, Fjällräven, Moncler of Patagonia. Het resultaat: plots was het cool om je te kleden als een alpinist, met warme fleecetruien en schoenen met stevige zolen.

Quote Mensen willen zich avontuur­lijk voelen. We gaan dan misschien geen berg beklimmen, maar we willen wel die ‘alpinis­ten­mood’ uitstralen én voelen. Modejournalist David Devriendt

Volgens modejournalist David Devriendt is er nog een andere reden waarom het ineens zo cool is om eruit te zien als een avonturier. “Eigenlijk begon het een paar jaar geleden al, toen Balenciaga een pufferjas (lees: michelinjas) lanceerde. De outdoorhype was geboren”, vertelt hij. “Mensen willen zich avontuurlijk voelen. We gaan dan misschien geen berg beklimmen, maar we willen wel die ‘alpinistenmood’ uitstralen én voelen. Outdoormerken zoals The North Face of Patagonia hadden dat door en begonnen steeds meer outdoor geïnspireerde lifestyle-kleding te maken. Dat zorgde voor een hele reeks nieuwe merken, zoals het Deense regenkledinglabel Rains. Nu is deze stijl zo’n onderdeel van ons dagelijks leven dat influencers naar buiten gaan in een outfit die bij wijze van spreken kan dienen voor de jacht, en niemand daar raar van opkijkt.”

Die evolutie wordt ook bevestigd door een rapport van de European Outdoor Group (EOG), waar het modeplatform Fashion United over schrijft. In dat rapport staat dat de verkoopcijfers van de outdoor sector een dipje kende in 2020, maar ondertussen weer uit dat dal geklommen is. Dit jaar doet de branche het zelfs beter dan alle andere retail-categorieën.

Traditionele modemerken

Klassieke modelabels merken deze trend op, en proberen er een graantje van mee te pikken. Een tijdje geleden maakte het Zweedse merk Acne bijvoorbeeld een collectie met Fjällräven, met allerlei rugzakken en fleecetruien. Of denk aan de Belgische topontwerper Raf Simons, die skikleding maakte voor het Australische Tempa. Perfect om hip de bergen af te glijden of een fashionstatement te maken à la Billie Eilish.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm De outdoorcollectie van Arket is verkrijgbaar via arket.com. © Arket

Volledig scherm De nieuwe collectie van Samsøe Samsøe & Nordisk is verkrijgbaar via samsoe.com. © Samsøe Samsøe & Nordisk

Meer recent hebben Samsøe Samsøe en het buitenmerk Nordisk - allebei uit Denemarken - de koppen bij elkaar gestoken. Voor dit najaar maakten ze een collab die onze reisdrang en hang naar buiten capteert. Extra handig: de meeste producten kunnen buiten en binnen gebruikt worden. De geruite plaid kan je meenemen tijdens een kampeertrip, maar het kan evengoed dienen als knuffeldeken in de zetel. En de thermos leent zich perfect voor een glamping-weekend én voor een trip naar kantoor.

Nog een merk dat mee op de kar is gesprongen: Arket. Het Zweedse merk pakt dit najaar uit met twee outdoorgetinte collecties: de ‘Active Apparel Collection’ en ‘The Nordic Outdoors Collection’. De eerste is bedoeld voor mannen, de tweede voor vrouwen. “De vrouwenlijn is gemaakt van natuurlijke en gerecycleerde materialen, en bestaat uit multifunctionele silhouetten die je zelfs deel kunnen uitmaken van je alledaagse garderobe”, zo staat er te lezen in het persbericht. “Onze gewatteerde jassen en windjacks zijn perfect voor een escapade in de natuur, maar je kan er ook mee rondlopen in de stad.”

Laat het duidelijk zijn: anoraks en fleece zijn niet alleen meer weggelegd voor grijze muizen en sportlui. Nog wat inspiratie nodig? Deze mannen en vrouwen op Instagram geven het voorbeeld.

