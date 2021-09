Oulfa is een gigantisch stijlicoon binnen de modest modewereld. “Je moet geen decolleté tonen om er vrouwelijk uit te zien”

Honderdduizenden volgers heeft ze, en toch is Oulfa Ahankour nog een onbekende naam in ons land. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Als je één ding over haar kan zeggen, is het wel dat ze stijlgevoel heeft. Haar sociale media zijn een deur naar extravagante prinsessenoutfits en elegante modest fashion . Aan de hand van haar signature look vertelt Oulfa hoe ze haar looks samenstelt en waar ze rekening mee houdt tijdens het shoppen. “Intussen sta ik bekend bij mijn volgers als ‘die ene die haar hoofddoek op verschillende manieren stylet’.”

Wie is Oulfa Ahankour? • 27 jaar

• blogger en influencer

• 695.000 volgers op Instagram, 917.000 fans op TikTok

• bracht recent een collectie hijabs uit met het Spaanse kledingmerk Sevkda

Lange prinsessenjurken. Een fluwelen deux-pièce in een knalkleur. Een monochrome joggingbroek met sweater. De kleerkast van Oulfa gaat alle kanten uit, maar één ding is zeker: haar kledingstijl is allesbehalve saai, wel opvallend. “Da’s altijd zo geweest”, vertelt ze aan de telefoon. “Als 10-jarig meisje wou ik al mijn eigen outfit uitkiezen, en dat ging zelfs over mijn sokken of de speldjes in mijn haar. Alles om er goed uit te zien.” (lacht)

Originaliteit is prioriteit

Het is dus geen verrassing dat shoppen een van haar favoriete bezigheden is. “Dat werkt therapeutisch. Ik kan tientallen winkels binnen- en buitenlopen om één look samen te stellen. Wat op een paspop hangt, zal ik nooit exact kopiëren. Dat wil ik niet. Ik wil me onderscheiden van de meute, dus ik verzamel kledingstukken uit verschillende winkels en puzzel die samen tot een creatieve, unieke en gewaagde look.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Oulfa. © rv

Dat toont ze ook met foto’s van haar signature look: een lederen broek, bruin hemdje met lederen debardeur erover, hoge hakken, hoofddoek en bijpassende accessoires. “Als je die items apart bekijkt, heb je niks speciaals. Pas door het kleurenpalet en de combinatie van alle stukken krijg je een look die karakter uitstraalt. En dat past bij mij. Ik ben geen grijze muis, ik hou ervan om in the picture te staan.”

Voor zo’n chique outfit moet je niet altijd de chicste winkels afstruinen, zegt Oulfa. “Mijn hakken heb ik gekocht bij Ego Official, een webshop via Instagram. De rest komt van Zara en H&M. Grote ketens, ja. Maar die bieden een breder assortiment dan andere winkels. Ook bij Mango vind ik makkelijk iets wat aansluit bij mijn persoonlijke stijl.”

Quote Modest door het leven gaan is geen beperking, hé. Het is niet nodig om een decolleté van 30 centimeter te tonen om er vrouwelijk uit te zien. Oulfa

Hoe ze haar kledingstijl zou omschrijven? Origineel, klassiek, luxueus, verzorgd en vrouwelijk. Maar eveneens bedekt en respectabel. “Als moslima probeer ik zo modest mogelijk door het leven te gaan. Maar dat is geen beperking, hé. Het is niet nodig om een decolleté van 30 centimeter te tonen om er vrouwelijk uit te zien, of om een spannende broek te dragen die je billen benadrukt. Modest en elegant zijn, dat valt perfect te combineren.”

Trots op haar hoofddoek

Je eigen kledingstijl ontwikkelen is niet makkelijk, erkent Oulfa. “Daarvoor moet je uit je comfortzone komen. Je mag niet bang zijn voor andermans meningen, want dan ga je jezelf beperken. Dat moet je echt overwinnen en zeggen: ‘Fuck it, ik vind het mooi, dus ik draag het.’ Zelf heb ik die stap ook moeten zetten. Ik durfde vroeger bijvoorbeeld geen baret te dragen over mijn hoofddoek, omdat ik dacht dat mensen me gingen uitlachen. In mijn hoofd moest ik daar echt een knop voor omdraaien.”

“En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Intussen sta ik bekend bij mijn volgers als ‘die ene die haar hoofddoek op verschillende manieren stylet’. Begrijp me niet verkeerd: een hijab is géén accessoire. Maar ik ben er wel heel trots op. Ik ben ongelofelijk fier op mijn geloof, zo fier dat ik het niet wil verdoezelen. Ook niet in mijn looks. Dus ik draag het met hoedjes, baretjes, in zoveel mogelijk kleuren en in zoveel mogelijk stijlen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Oulfa. © rv

Wie een blik werpt op de Instagrampagina of het TikTok-account van Oulfa, ziet alle kleuren van de regenboog passeren. Zwart is eerder uitzonderlijk. “Ik heb altijd op uniform-scholen gestudeerd”, verklaart Oulfa. “Eerst moest ik blauw dragen, dan zwart en wit. Sindsdien heb ik het een beetje gehad met zwart. Zeker in de zomer zal ik dat amper dragen. Kleuren zijn gewoon veel mooier, fleuriger, en ze creëren een positieve vibe waar ik spontaan gelukkig van word. Ik ga geen enkele kleur uit de weg, maar heb een grote voorkeur voor nude. Verschillende volgers hebben me er al op aangesproken. (lachje) ‘Jij draagt wel veel beige hé.’ Moeilijk om te zeggen waarom ik dat zo mooi vind. Het is rustgevend en straalt elegantie en luxe uit. Het past bij elke kledingstijl en elke gelegenheid. Nude is the new black!”

Als we Oulfa vragen om haar go-to outfit te beschrijven, moet ze lang nadenken. “Ik draag mijn outfits maximaal drie keer na elkaar. Dat is niet zo veel, maar ik ben altijd op zoek naar vernieuwing, dus na een paar keer ben ik een outfit beu gezien. Het enige wat ik herhaal, is een jeans, witte shirt en trenchcoat. Perfect als ik geen inspiratie heb, maar er presentabel en comfy wil uitzien. En wat ik ook draag, het belangrijkste is dat ik er mij goed in voel. Ik zie er echt niet altijd op-en-top uit, maar dat hoeft ook niet. Als ik er maar gelukkig van word, dat is het enige wat telt.”

Lees ook: