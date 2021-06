OPROEP. NINA is op zoek naar Diana-fans

Op 1 juli zou prinses Diana zestig worden. Een ongeval in Parijs, 24 jaar geleden, verhinderde dat. Wat volgde was ongekende, massale rouw. Een bloemenzee voor Buckingham Palace. Een veel te vroeg afscheid. Maar bijna een kwarteeuw later is overduidelijk: Diana herleeft (maar laat ons eerlijk zijn, echt weggeweest is ze nooit) dankzij Netflixreeks The Crown en de aangekondigde film Spencer.