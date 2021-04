OPROEP. Kies jij voor een feestelijke vaccinatie-outfit?

Belgische lanceert ‘gezond’ ondergoed voor minder vaginale probleem­pjes. “En het is sexyer dan katoen”

24 maart De Antwerpse Lore Janssens had vroeger regelmatig last van “een opvlieging down under”, zoals ze het zelf noemt: vaginale ongemakjes als schimmels of ontstekingen. In de zoektocht naar oplossingen ontdekte ze hoe belangrijk het is om ‘gezond’ ondergoed te dragen. Alleen: de katoenen bommaonderbroeken in de winkel maakten haar niet echt blij. Dus ging ze zelf aan de slag, en ze maakte van ‘haar’ gezond ondergoed een statement.