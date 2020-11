Oprichtster Milda Mitkute geeft een exclusief interview over het succes van Vinted: “Wereldwijd hebben we het shopgedrag veranderd”

Politiek op sneakers: Waarom de Converse-gym­pen van Kamala Harris véél meer zijn dan gewoon een paar schoe­nen

4 november Amerika heeft z'n nieuwe president gekozen. Wie dat wordt - Donald Trump of Joe Biden - blijft nog nagelbijtend afwachten. Een ding is zeker: Kamala Harris was een opvallend gezicht tijdens de verkiezingen. Niet alleen omdat ze geen witte man van een gezegende leeftijd is. Ook haar kledingstijl trekt de aandacht. En in het bijzonder haar geliefde Converse All Stars-gympen. Onze modejournalist David Devriendt legt uit waarom dat zo bijzonder is. “Democratischer dan deze schoenkeuze wordt het bijna niet. En dat van een democrate, ha!”