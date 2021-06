Opa’s geliefde bodywarmer zit tegenwoordig in een nieuw, hip jasje

‘Granny chic’ blijft hip. Want na de debardeur — dat gebreide omavestje dat je boven een hemd draagt — is nu ook de bodywarmer opnieuw cool. Ja, eerder iets uit de kast van bompa, maar dat maakt niet uit. Dit jaar ziet het praktische jasje er een pak opvallender uit en past het zo in de garderobe van menig fashionista.

Vintage, retro, eighties, nineties: in de modewereld grijpen we tegenwoordig maar al te graag terug naar vroeger. Voorbeelden nodig? Denk aan de comeback van het korset, de Pucci-print, de pufferjas of de debardeur. En niet zelden geldt: hoe oubolliger, hoe beter. Kan je het uit de kleerkast van je oma of opa stelen: des te beter. Dat ook de stoffige bodywarmer nu opstaat uit de doden, zat eraan te komen. Maar denk dan niet aan het vormeloze donzige jasje waar fils à papa of golfers op leeftijd bij zweren. Het item ziet er tegenwoordig een pak frisser uit.

Handen uit de mouwen

Al sinds jaar en dag is de bodywarmer een sleutelstuk in de garderobes van militairen, jagers en vissers. Hun modellen zijn bovenal praktisch: ze bieden bewegingsvrijheid en hebben veel zakken. Ook paparazzifotografen in Hollywood houden van het item. Veel zakken voor veel fotolenzen: handig.

In de jaren tachtig ontdekte ook het gewone, modieuze volk de bodywarmer. Vrolijke, kleurrijke jasjes met dons waren populair in skigebieden, en het duurde niet lang voor de vest ook naast de pistes doorbrak. In de nineties paste de bodywarmer nog binnen de trend van ‘outdoormode’, die ook voor jeansjasjes, ‘windbreakers’ en pufferjassen in het straatbeeld zorgde.

Sindsdien verdween de bodywarmer uit menig kleerkast, om plaats te maken voor elegante trenchcoats of (nep)bontjassen. Tot outdoormode, de nineties en ‘granny chic’ sinds vorig jaar weer helemaal opleven, met een twist.

Van fluogroen tot aaibaar zacht

Bodywarmers zijn in 2021 zo anti-suf mogelijk. Een karaktervolle snit, print of kleur is een must. Populair zijn de varianten die nineties schreeuwen: kitscherige upgrades van klassieke modellen, zoals het fluogroene exemplaar van it-girl Hailey Bieber. Ook moderne versies van de praktische vissersjassen zijn in: uniseks bodywarmers met veel zakken, vakjes, lussen en ritsen. Kijk maar naar het stuk van topmodel Bella Hadid. Liever een chique variant? Dan kan een bodywarmer in zacht leer of met een heel fijne print, zoals het jasje van Dior, bijvoorbeeld. Bij Isabel Marant kiezen ze dan weer onder meer voor aaibare versies van zachte stoffen.

Praktisch zijn de jasjes nog altijd. Op een dag die niet te warm en niet te koud is, creëer je er in een wip een interessante gelaagde outfit mee. Op een net iets te fris terrasje houdt de jas je warm genoeg. Ondertussen kan wat je eronder draagt — een oversized trui, een losse blouse of zelfs een maxi-jurk — toch nog shinen. Met andere woorden: voor het Belgische weer is een bodywarmer geknipt. De kans is groot dat je hem met gemak tot diep in de herfst kan dragen.

In de winkel

Genoeg keuzes in de Belgische shops tegenwoordig voor wie graag een hippe bodywarmer in de garderobe wil. We verzamelden er tien.

