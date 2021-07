Op zoek naar een snel, makkelijk én mooi zomerkapsel? Probeer de baby braids eens

De trend borrelde al op in maart 2020, toen topmodel Bella Hadid en mode-influencer Devon Lee Carlson ze droegen op de modeweek van Parijs. Nu zien we celebs als Hailey Bieber of Dua Lipa ermee paraderen. Way back droegen zangeressen Britney Spears en Gwen Stefani hun haar in vlechtjes, en ook de gevlochten kapsels van Beyoncé en co. staan voor altijd in ons geheugen gegrift.