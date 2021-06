Op de koffie bij ’s werelds bekendste influencer Chiara Ferragni. “Donatella Versace is een van de boeiendste mensen die ik ooit heb ontmoet”

Meer dan tien jaar geleden richtte ze haar blog ‘The Blonde Salad’ op. Ze is knap, reteslim en werkte zich razendsnel naar de top. Intussen heeft ze bijna 24 miljoen volgers op Instagram en mag ze zichzelf één van de best verdienende vrouwen in de modewereld noemen. Om maar te zeggen: Chiara Ferragni (34) is geen minne. Omdat de Italiaanse een collectie ontworpen heeft voor Nespresso, mochten we exclusief met haar op de koffie. Om te babbelen over het zwarte goud, uiteraard, en leuke koffiedates na corona.

In het begin van de nillies was er nog geen sprake van bloggers, laat staan van influencers. Toen de Italiaanse Chiara Ferragni in 2009 haar modesite opstartte, was ze dus één van de eersten. Een echte pionier. En dat heeft haar geen windeieren gelegd. Met haar 23,8 miljoen volgers op Instagram heeft ze een groter bereik dan bijvoorbeeld ‘The New York Times’ (13,1 miljoen), paus Franciscus (8,1 miljoen ) en het Italiaanse modehuis Fendi (17,1 miljoen).

Intussen blijft ze de ene na de andere lucratieve samenwerking binnenhalen. Denk aan partnerships met Fiat, Dior, Louis Vuitton, Pomellato, Lancôme... Het lijstje is lang, en sinds kort kan ze daar ook nog Nespresso aan toevoegen. Speciaal voor de zomer ontwierp de Italiaanse onderneemster een limited edition collectie. Volledig in haar eigen stijl, natuurlijk: vrolijk, fantasierijk en met een vleugje glamour. Denk aan een pastelroze koffiemachine of een koffiemok bedrukt met allerlei logo’s. Naar aanleiding van deze collab mochten we met Chiara op de koffie, om te praten over... koffie, uiteraard.

Volledig scherm De koffiemachine en herbruikbare koffiemok uit de limited edition collectie met Nespresso. © Nespresso

1. Wanneer heb jij als Italiaanse voor de eerste keer koffie gedronken?

“Iedereen in mijn familie drinkt koffie en van kleins af aan wou ik het ook eens proberen. De eerste keer weet ik niet exact meer, maar het was sowieso een cappuccino. Want ja, dat is door de melk wat zachter van smaak. Ik herinner me nog goed hoe verrassend het proefde, en vooral hoe warm het was. Sindsdien ben ik gek op het aroma van koffie. Een tas drinken, dat is voor mij puur genieten.”

2. Hoe drink je je koffie het liefst?

“Koffiedrinken is voor mij een vast ritueel. Ik doe het elke ochtend. Ofwel start ik snel en intens met een espresso, ofwel een Americano als ik wat langer wil genieten. In de zomer is mijn favoriete koffie sowieso een iced coffee. Dat is de beste verfrissende opkikker als je onderweg bent. (lachje) Daarom vond ik het ook zo fijn om een herbruikbare koffiemok te ontwerpen voor Nespresso.”

3. Met wie zou je het liefst een koffietje gaan drinken?

“Moeilijk. Waarschijnlijk zou ik mijn man nomineren. Hij is zo interessant en we hebben altijd ontzettend veel plezier samen. Als ik iemand moet kiezen die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb, zou het iemand iconisch zijn. Zoals de Britse Queen Elizabeth!”

4. Je gaat voor de eerste keer na corona een koffie drinken met vrienden. Wat doe je aan?

“Grappig dat je dat zegt. Het eerste wat ik gedaan heb na de lockdown was een koffie gaan drinken met enkele vrienden. Mijn go-to-outfit is een jeans, een croptop en een felgekleurde tas. Om de look af te maken, zou ik gaan voor een bijzondere manicure en rode sneakers.”

Volledig scherm Chiara Ferragni. © Nespresso

5. Stel dat je op een eerste date bent, en hij nodigt je achteraf uit om nog bij hem thuis een kopje koffie te komen drinken. Wat zeg je?

“Dat ik mijn koffie het liefst on the go drink. (lacht)”

6. Ben jij een nachtuil die ’s ochtends haar kop koffie nodig heeft om wakker te worden, of eerder een ochtendmens?

“Ik zou mezelf eerder beschrijven als een vroege vogel. Al van ’s ochtends vroeg ben ik aan het werk, zodat ik de rest van de dag voldoende kan ontspannen. Het liefst stop ik op tijd met werken, zodat ik kan genieten van een aperitiefje en een uitgebreid diner.”

7. Als jij een kop koffie was, wat zou je dan zijn?

“Een iced coffee met kokosmelk! Simpelweg omdat het mijn favoriete koffie is. Zeker in de zomer. Dan kan ik het op elk moment van de dag drinken. ’s Ochtends, tijdens de middag, ’s avonds. De smaak is zo lekker en verfrissend.”

8. Voor welke bekendheid heb jij een (koffie)boontje?

“Donatella Versace (Italiaanse modeontwerpster, red.) is één van de liefste en boeiendste mensen die ik ooit heb ontmoet. Mijn man en ik worden vaak uitgenodigd voor haar feestjes, en die zijn echt geweldig. Ze is zo’n icoon, maar tegelijk zo vriendelijk.”

