Ook sterren willen wat aan hun afdankertjes verdienen: hier shop je uit de kleerkasten van Dita Von Teese, Doja Cat en Lily Allen

Blijkt dat Depop, een app met zo'n 20 miljoen gebruikers, het mekka is voor sterren die wat aan hun afdankertjes willen verdienen. Depop is een online marktplaats waar je kleren kan kopen en verkopen. Het is vooral populair in de Verenigde Staten en vergelijkbaar met Vinted. Veel van de stukken die de sterren online zetten, waren uiteraard onmiddellijk uitverkocht. Zo verkocht tieneridool Olivia Rodrigo de accessoires en kleding die ze in haar clips droeg, aan prijzen van 15 dollar (ongeveer 13 euro) tot 40 dollar (ongeveer 34 euro). Ook de kleerkasten van zangeressen Megan Thee Stallion, Kali Uchis, Doja Cat en Princess Nokia zijn ontzettend populair en volledig uitverkocht, met prijzen van ongeveer 8 (ongeveer 7 euro) tot zo’n 200 dollar (ongeveer 170 euro).

Opvallend is dat de celebs, hoewel ze zouden kunnen vragen wat ze willen, hun prijzen heel betaalbaar houden, zodat ook de gewone sterveling zich een broek, jas of riem met sterrenstof kan veroorloven. Dat is enerzijds sympathiek en bewijst anderzijds dat honderdzeventig euro voor iedereen een groot bedrag is, of je nu een topmodel of razend populaire artiest bent. Wij tonen je hieronder de kleerkasten van bekendheden waaruit je wél nog kan shoppen.