Ook generatie Z valt voor iconische tweedelig Chanel-pakje: “Zoekopdrachten met zo’n 200% gestegen”

Generatie Z is helemaal in de ban van het iconische tweedelige pakje van Chanel. Amerikaanse turnster Simone Biles, popsensatie Olivia Rodrigez en de recente rebooth van de Netflix-serie Gossip Girl zorgden voor een piek in de populariteit van de alom bekende kokerrok met bijbehorend jasje van het Franse modehuis.

Het vintage kledingitem bovenaan het verlanglijstje van generatie Z (mensen geboren na 1996) is deze dagen ongetwijfeld het iconische pakje van Chanel. Je weet wel, dat korte jasje en die strakke kokerrok met ruitjesprint. Dat de jongeren net nu zo verlangen naar het kledingstuk, is te danken aan verschillende bekende sterren die er onlangs in flaneerden.

‘Chanel-symbool’

Het was de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo (18) die het Chanel-pakje bij Gen Z introduceerde. Zij droeg onlangs een zwart-roze vintage variant uit de lentecollectie van 1995 tijdens haar bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden. “Nadat Olivia Rodrigo verscheen in het vintage Chanel-pakje, zijn de zoekopdrachten naar soortgelijke kledingstukken met zo’n 200% gestegen”, klinkt het bij het wereldwijde modeplatform Lyst. Naast Olivia, verscheen ook de Amerikaanse turnster Simone Biles (24) onlangs in een chique versie van het pak op de cover van Wall Street Journal-magazine én kreeg het kledingstuk de nodige tijd om te ‘shinen’ in de reboot van de serie Gossip Girl.

Dat het Chanelpak ook bij deze generatie aanslaat, is niet zo vreemd. Al jaren wordt het tweedelige kledingstuk beschouwd als het symbool van het historische Franse modehuis. De eerste versie werd in 1920 ontworpen door de Franse ontwerper en brein achter het merk Gabrielle “Coco” Chanel. Het pak bestond toen uit een boxy jasje met vlechtwerk en een halflange rechte rok. “Uiterst revolutionair”, klonk het in die tijd. “Het stelt vrouwen in staat om gemakkelijk te bewegen. Ze hebben niet het gevoel in een kostuum te zitten”, beschreef Coco Chanel het idee achter het kledingstuk.

Nieuw design

Sindsdien dook het Chanel-pak elk jaar op in de collecties van het modemerk, maar het was Karl Lagerfeld die vanaf 1983 het pak nieuw leven inblies en de verdere populariteit zo garandeerde. En hoe. Hij speelde met het iconische design en verkortte onder andere de rok, ging voor een halflang jasje en koos voor de luxueuze stof chiffon. “Het Chanel-pak is een symbool geworden van een zekere nonchalante vrouwelijke elegantie die tijdloos is”, vertelde hij in 1983.

Niet alleen de modeontwerpers zelf waren in de ban van het iconische pak, ook internationale sterren paradeerden er maar wat graag in. Zo werden verschillende versies gedragen door modefiguren, zoals prinses Diana, Brigitte Bardot en Jackie Kennedy. Die laatste gaf ook Olivia trouwens de inspiratie om het pakje te dragen tijdens haar bezoek aan het Witte Huis.

Ook jongeren gaan nu massaal op zoek naar hun vintage Chanellook. En dat is niet gemakkelijk, want doordat het Franse modehuis een luxemerk is, zijn ook de vintageprijzen voor de pakken zeer duur. Hoeveel ongeveer? Tussen de 2000 en 4000 euro. Slik. Gelukkig zijn er ook vergelijkbare stukken te koop op Etsy voor zo’n 100 tot 200 euro. Allemaal even iconisch, elegant én nonchalant.

