Onze modejournalist analyseert de mooiste outfits van WECANDANCE en haalt er de trends uit voor het najaar. “Die franjes stralen pure vrijheid uit”

Het voorbije weekend is WECANDANCE gestart. Het festival dat niet alleen muziekliefhebbers aantrekt, maar ook stijlvolle fashionista’s. Wij gingen inspirerende outfits spotten op het strand van Zeebrugge. Onze modejournalist David Devriendt neemt ze onder de loep en bepaalt welke trends we nog het hele jaar door kunnen dragen. “De knipogen naar de jaren 70 zijn niet toevallig, want de seventies waren een onbezonnen periode.”

Comfort meets luxe

“Een luxueuze deux-pièce mag niet ontbreken in je kleerkast: het is namelijk al een hele tijd populair, en dat blijft ook zo. Dit ensemble heeft een heel warme kleur en een losse, relaxte snit. Tof! De combinatie met het korset dat wat decolleté toont, maakt het geheel wat vrouwelijker. Het creëert een bijna pikante, pin-upachtige vibe. Kortom, het is de ideale look voor wie zich opnieuw wilt opkleden. Tegelijk blijft het casual, want er is voor comfortabele sneakers gekozen. Een duidelijk teken dat de persoon in kwestie nog wil kunnen dansen en zich vrij wil bewegen.”

“Wat valt er nog over te zeggen? De schoudertas springt meteen in het oog. In plaats van crossbodyhandtassen kiezen we liever voor varianten op de ‘baguette bag’ van Fendi, die kort onder de oksel gedragen wordt. Dat design wordt enorm gekopieerd en zie je in de catalogussen van zo goed als alle merken voor dit najaar.”

Comeback van de seventies

“De luipaardprint. Stoere boots die lijken op Dr. Martens. De sjaal rond het hoofd en de opvallende zonnebril. Het zijn allemaal knipogen naar de jaren 70. En da’s niet toevallig, want de seventies waren een onbezonnen periode. En daar verlangen we allemaal naar.”

“De luipaardprint is trouwens een klassieker die we elk seizoen zien terugkomen. Je kan de jurk zelfs nog dragen in de herfst, met een vestje en panty’s erbij. De headscarf is dan weer lekker bohemien, en zagen we tevens op de catwalk bij Dior en Versace. Ook de stoere bottines gaan we dit najaar nog veel zien: het zijn dé schoenen om te tonen dat we weer naar buiten willen komen en dat we er echt staan.”

Ruitjes als teken van stabiliteit

“Van twee trendy vrouwen gesproken. De rechtse draagt een korte, witte denim short, hét zomeritem bij uitstek. Ze combineert het met een transparante top met geribbeld katoen en een midriff floss, wat dit seizoen enorm hip is. In de herfst-wintercollecties van grote modehuizen zie je bovendien heel veel transparante tops, bijvoorbeeld bij Chanel. Dat wordt dus een topstuk om bij te houden, zodat je ermee kan uitpakken tijdens de feestdagen op het einde van het jaar.”

“De linkse dame doet me denken aan een superoriginele huisvrouw uit de jaren 50. Retro, maar in een nieuw jasje. Het ruitjespatroon is een print die traditioneel na een crisis weer populair wordt, omdat het stabiliteit uitstraalt. Je kan er dus van op aan dat je in de herfst en winter nog veel vichy-ruitjes zult zien. Zij draagt het in de vorm van een bikershort, wat al een paar jaren enorm in de mode is. In het begin was er nog veel scepsis: gaat de gewone vrouw dat wel dragen? Nu zie je het meer en meer op straat.”

Freedom-franjes

“Op de catwalk voor de herfst-wintercollecties zag je héél veel franjes. Lang en kort. Aan jassen, aan rokken, aan accessoires,... Logisch, want die stralen pure vrijheid uit. Franjes bewegen hé, die gaan mee met de wind. Ze zijn de vestimentaire schwung die we kunnen gebruiken.”

“Net zoals de vrouw op de foto toont, kan je franjes makkelijk combineren met denim. En jeansbroeken zullen we de komende maanden vooral opgerold dragen. Hoe hoger opgeslagen, hoe cooler.”

Tijdloos ten top

“Haar outfit bestaat uit een aantal tijdloze basics. Het heuptasje, de witte T-shirt en de trenchcoat. Vooral dat laatste is een stijlvolle klassieker die je het hele jaar door kunt dragen. Kudos voor de vrouw op de foto, want ze draagt een exemplaar dat niet rechttoe rechtaan is. De split en volumineuze mouwen tillen de jas naar een hoger niveau.”

“Daarnaast heeft ze gekozen voor een typisch kleurenpalet: zwart, wit en bruin. Die combinatie is altijd een schot in de roos. Dankzij het gebruik van vele accessoires en juwelen voegt ze wat persoonlijkheid toe.”

Mix van Kate Moss en Jane Birkin

“Eindigen doen we met mijn persoonlijke favoriet. Want hoewel de outfit simpel is - gewoon zwart-wit - valt er veel over te vertellen. Het is een look waar je naar blijft kijken. Het doet me bijvoorbeeld denken aan model Kate Moss en actrice Jane Birkin, twee vrouwen met een hoog rockgehalte. De zebraprint werd grootgebracht door modeontwerper Roberto Cavalli, en zal dit najaar veel te zien zijn. Het is namelijk een decadente print die aantoont dat we weer mogen feesten en mogen mogen. De laarzen zitten niet te strak, maar hebben een soepele pasvorm, wat bijdraagt aan de rebelse vibe.”

Nog op zoek naar een outfit voor de volgende weekends van WECANDANCE? Of wil je gewoon een aantal nieuwe trendstukken in je kleerkast? Wij zochten en vonden de juiste items.

Het festival WECANDANCE vindt ook de komende weekends nog plaats, op 6, 7 en 8 augustus en 13 en 14 augustus. Het thema dit jaar is zeer toepasselijk: ‘To be free again’. Meer info vind je online.

