Ontwerpster Marylène over het recept achter haar kleurrijke outfits. “In mijn ogen zijn mijn outfits best oké, volgens anderen net over het randje”

“Een volledig zwarte outfit voelt al snel saai aan. Kleuren doen je er daarentegen beter uitzien en geven je gemoed een boost. Het maakt mij sowieso gelukkiger en zelfzekerder.” Als je een ding over Marylène Madou kan zeggen, is het wel dit: met haar persoonlijke stijl geeft ze de Belgische straten kleur. En ze hoopt dat ze anderen ook kan overtuigen om bonter door het leven te gaan. Ze verklapt haar ultieme tips, en aan de hand van haar signature look vertelt de textielontwerpster hoe ze haar outfits samenstelt.

Wie is Marylène Madou? • 27 jaar

• textieldesigner

• richtte haar eigen modelabel op: Marylène Madou

• 4.699 volgers op Instagram

• haar boek ‘Marylène Madou: Prints & Patterns’ kan je nu pre-orderen via Kickstarter

Marylène Madou is een naam om in de gaten te houden. De jonge Limburgse houdt van kleur en richtte enkele jaren geleden een eigen label op. Ze is vooral bekend om haar unieke zijden sjaals, maar ontwerpt ook kleding met opvallende prints erop. “De jurk die ik draag, heb ik eveneens zelfgemaakt. Enkele jaren geleden al”, vertelt ze aan de telefoon.

“Dat vind ik ontzettend belangrijk: dat kledingstukken jarenlang kunnen meegaan. Bovendien geloof ik niet in seizoenen. Het is veel interessanter om kledingstukken telkens opnieuw uit te vinden en ze een heel jaar door te dragen. Dit kleedje draag ik bijvoorbeeld met sandalen of hoge hakken bij warm weer. Wanneer het kouder is, combineer ik het met laarzen en een vest erover.” Multi-inzetbaar, dus.

Outlets

Op de foto van haar signature look draagt Marylène een blazer op haar jurk. Een bewuste keuze. “Ik ben verzot op blazers. Die hangen in overvloed in mijn kleerkast. Het past op alles en je ziet er meteen zakelijk en chique uit”, verklaart ze.

De vest in kwestie heeft ze gekocht bij Mango. “Nochtans probeer ik mijn aankopen bij fast fashion-merken te beperken. Zulke grote modeketens spelen erg in op trends en produceren meestal items van slechte kwaliteit. Die vorm van wegwerpmode wil ik niet stimuleren. Als ik bij een keten ga shoppen, kijk ik altijd naar de gebruikte materialen en maak ik een strenge selectie. Ik koop enkel basics gemaakt van stoffen die lang zullen meegaan, zoals bijvoorbeeld deze blazer van nepleder. Goede synthetische stoffen gaan eindeloos mee en dat is soms beter dan de overproductie katoen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Ook de accessoires van Marylène, zoals schoenen en juwelen, mogen knallen. © rv

Wat Marylène wél graag doet, is haar eigen designs dragen of shoppen bij outlets. “Het is fijn om iets van een duur label te kunnen scoren aan een prijsje. In het outletcentrum Maasmechelen Village kan ik vaak leuke stukken op de kop tikken. Daar ga ik graag kijken bij Sandro of Scotch & Soda. Online vind ik dan weer mijn goesting via de outlet van Zalando. Door goed te zoeken, kom ik vaak uit op kledingstukken van designermerken die fel afgeprijsd zijn.”

Buiten de lijntjes kleuren

In het grijze, beige straatbeeld in België valt Marylène meteen op. Ze is een echte kleuradept, zelfs tot in de kleinste details. “Ik ben extreem artistiek. Daarom vind ik het leuk om mijn gezicht en mijn lichaam te bekijken als een palet waarmee ik kan experimenteren. Kleur aanbrengen doe ik via kleding, make-up en accessoires. Denk aan grote oorbellen met gekleurde stenen, felle schoenen, oogschaduwpaletten, ... I love it. (lacht)”

Quote Een volledig zwarte outfit voelt als snel saai aan. Marylène Madou

“Het is moeilijk om te pinpointen waar mijn voorliefde voor kleur en prints vandaan komt. Tijdens mijn masterjaar textielontwerp ben ik op Erasmus geweest naar Engeland. Daar zijn mijn ogen open gegaan. Het was een openbaring om te zien wat mensen daar durven dragen en hoe ze hun interieur aankleden. In Londen zijn er massa’s clubs die volledig ingericht zijn met fluweel en behang met opvallende patronen. Dat triggerde me enorm. Sindsdien durf ik zelf meer toe te geven aan prints en kleur in mijn interieur en kleerkast.”

Als Marylène kleur bekent, voelt ze zich een andere vrouw. “Een volledig zwarte outfit voelt al snel saai aan. Kleuren doen je er daarentegen beter uitzien en geven je gemoed een boost. Het maakt mij sowieso gelukkiger en zelfzekerder.”

Mixen en matchen

Je kan de kledingstijl van Marylène dus het best beschrijven als out there, en omdat ze graag felle patronen met elkaar mixt, doet ze soms denken aan een sierlijke paradijselijke vogel. “Bloemen en fruit zijn sowieso mijn grote favoriet, al kan je me eveneens verleiden met psychedelische seventies prints. Een tip: wees niet bang om prints te mixen. Een combinatie van bloemen met ruiten of geometrische figuren is altijd geslaagd. Wat ook goed werkt, is heel kleine met grote prints mengen.”

“Verlies de kleuren niet uit het oog”, adviseert ze nog. “Je hebt twee opties. Of je blijft binnen hetzelfde kleurenpalet, en draagt bijvoorbeeld verschillende tinten groen, of je werkt met contrasterende kleuren, zoals paars en geel.”

Quote Over het algemeen durven Belgische vrouwen niet veel op modevlak. Ik zou daar graag verande­ring in brengen. Marylène Madou

Als Marylène ’s ochtends een outfit samenstelt, denkt ze er niet te veel bij na. “Dat gebeurt rap-rap, op intuïtie. Daarom kan je mijn kledingstijl heel makkelijk in één woord beschrijven: eclectisch. (lacht) Vaak stap ik mijn huis uit in een outfit die in mijn ogen best oké is, maar volgens anderen net over het randje. Niet dat ik daar ooit al een opmerking heb over gekregen, maar soms zie je mensen weleens kijken. Over het algemeen durven Belgische vrouwen niet veel op modevlak. Ik zou daar graag verandering in brengen, zodat we meer kleur op straat te zien krijgen.”

Om die reden kijkt de textielontwerpster op naar haar concullega Inge Onsea, de oprichtster van het label Essentiel Antwerp. “In België is Essentiel dé referentie voor vestimentaire prints, zeker als het gaat over het middenklassesegment. Bij luxemerken steekt Dries Van Noten er met kop en schouders bovenuit”, meent ze. “In dat opzicht is Inge erin geslaagd om veel mensen aan te zetten om meer prints te dragen. Dat is ook mijn missie.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm "Door een jurk met print te dragen, zie je er meteen kleurrijker uit." © rv

Een tip voor wie minder lef heeft om bontgekleurd de deur uit te stappen: start met de go-toformule van Marylène. “Als ik geen tijd of inspiratie heb, haal ik steeds hetzelfde uit de kleerkast: een jeans met een wit hemd en gekleurde blazer. Dat is simpel, je ziet er altijd goed uit én je hebt een kleuraccent. Nog een optie is een jurk met een opvallende print, en daar laarzen onder. Poepsimpel, maar je stààt er wel.”

Lees ook: