Ontwerpster Inge en stylist Jani over hun liefde voor de mode én elkaar. “Van Jani zal ik nooit scheiden”

De Britse krant ‘The Times’ noemt Essentiel-top­vrouw Inge Onsea een van de best geklede vrouwen boven de 50

Binnen de modewereld is Inge Onsea (52) een pièce unique. Haar kledingstijl is zwierig, kleurrijk, gedurfd, en met Essentiel Antwerp heeft ze een knap imperium uitgebouwd. Dat is ook de Britse krant ‘The Times’ opgevallen. Zij benoemden haar tot een van de twintig stijliconen ouder dan vijftig jaar die je in de gaten moet houden. Niet min, zeker als je kijkt naar de andere namen in het lijstje: van actrice Kate Blanchett (52) tot Michelle Obama (58) of de bekende influencer Iris Apfel (100).

3 februari