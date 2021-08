Ontwerpster Ellen Kegels van LN Knits brengt knitwearcollectie uit met Belgisch modehuis Mayerline

Baby-alpacawol, dat is de hoofdrolspeler in de nieuwe collectie van Mayerline. Samen met ontwerpster Ellen Kegels brengt het Belgische modehuis fijn, hypoallergeen knitwear uit van LN Knits, het fairwearmerk van de designer. De collab staat garant voor natuurlijke, kwalitatieve materialen en duurzaam design. “Dankzij het breien van de stuks verdienen meer dan 350 Peruviaanse vrouwen en hun gezinnen een vast inkomen”, zegt de ontwerpster.

Nu de dagen korten en de herfst stilaan in aantocht is, lanceert Mayerline een nieuwe knitwearcollectie. Voor deze duurzame collectie slaat het modehuis de handen in elkaar met de Belgische ontwerpster Ellen Kegels, de oprichter van het Antwerpse fairwearmerk LN Knits. Dat het bovendien gaat om een vrouwelijke ondernemer die andere vrouwen steunt is geen toeval, aangezien het female-driven Mayerline staat voor ‘women empowering women’.

Duurzaam wol

De hoogwaardige knitwearcollectie, gemaakt van baby-alpacawol, is niet alleen zacht, maar ook eerlijk en duurzaam. Alle stuks zijn handgemaakt en bieden een beter leven voor de lokale bevolking in de Andes in Zuid-Amerika. Zo zullen meer dan 350 Peruviaanse vrouwen en hun gezinnen een vast inkomen verdienen door het breien van de items.

Ellen Kegels: “We bieden de vrouwen een eerlijk loon, maar ook andere voordelen zoals kinderopvang. Via female empowerment proberen we hen daarnaast te stimuleren en te motiveren om in Peru voor hun rechten op te komen. We begeleiden hen met coachingsessies zodat ze zo sterk mogelijk in hun schoenen staan. Het is erg fijn om te zien dat na tien jaar samenwerken, het leven van deze vrouwen er jaar na jaar op vooruitgaat.”

Volledig scherm Ellens favoriete item uit de collab-collectie is 'Dancing Daisy', een A-lijn rok die prachtig valt op elk figuur. © Mayerline x Ellen Kegels

De keuze voor baby-alpacawol is bovendien doordacht. Zo reguleert de zachte wol je lichaamstemperatuur, waardoor je het nooit te warm of te koud hebt in een trui van het materiaal. Daarnaast is de wol hypoallergeen en gaat ze niet prikkelen, waardoor je het ook op blote huid kan dragen.

Gekleed en casual

De stuks die Ellen Kegels samen met Mayerline ontwierp, zijn bedoeld voor klassedames. “Het zijn basisstuks die zowel gekleed als casual gedragen kunnen worden. Erg fijn om te zien hoe twee Belgische modemerken zo harmonieus samen een collectie kunnen ontwikkelen. Het breiwerk past perfect binnen de andere modecollecties van Mayerline.”

Voor de campagnebeelden koos Ellen ervoor om samen met haar mama het gezicht van de collab te zijn. Ook dat is een heel bewuste keuze. “We maken steevast de keuze om vrouwen te verbinden”, vertelt Marketing Manager Katrien De Cannière, “en dat over generaties heen. Het belang van een uitstekend product, een mooie pasvorm, superieure kwaliteit en de zoektocht naar tijdloze elegantie delen vrouwen over generaties heen. Dat is een warm en waarderend verhaal waar Mayerline van nature op inzet.”

Volledig scherm Ontwerpster Ellen samen met haar mama in de knitwearcollectie. © Mayerline x Ellen Kegels

Volledig scherm © Mayerline x Ellen Kegels

De collectie bevat zes stuks in verschillende kleuren en is vanaf 6 september online en in een aantal Mayerline-winkels verkrijgbaar.

