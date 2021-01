Online solden shoppen? Een styliste en moderedacteur geven gouden tips. “Laat items een dag in je winkelmandje sudderen”

Move over millennial pink, deze kleur zal in 2021 onze kleerkas­ten domineren. Moderedac­teur legt uit hoe dat komt

22 december De modegoden hebben beslist: de kleur die volgend jaar overal zal zijn is hot pink, of felroze, een tint die we niet meer gezien hebben sinds de laatste keer dat we de film ‘Mean Girls’ keken. Moderedacteur David Devriendt legt uit waar deze comeback vandaan komt. “Roze staat voor optimisme, onschuld, vrolijkheid, allemaal dingen die je tijdens crisissen tekortkomt.” Wees iedereen voor, en voeg met deze shopping een vleugje (trend)kleur toe aan je garderobe.