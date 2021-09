Onderneemster Mats combineert minimalisme met business chic en elegantie. “Ik koop enkel kwaliteitsitems die ik met elkaar kan combineren”

Mats Meyer kan geen seconde stilzitten en gaat voluit voor haar carrière. Tijd verliezen voor haar kleerkast, daar doet ze niet aan mee, maar tegelijk wil ze niet inboeten aan elegantie. Hoe de onderneemster dat doet? Ze vertelt het aan de hand van haar signature look . “Ik wil hetzelfde kunnen dragen voor een vergadering als voor een date. Ik heb geen tijd om me om te kleden, hé.”

Wie is Mats Meyer? • 31 jaar

• werkte als juriste op Wall Street en scheerde hoge toppen als illustrator bij Vogue, Chanel, Cartier, ...

• oprichter van het beautylabel Laguune

• heeft 11.200 volgers op Instagram

Eenendertig jaar is ze nog maar, en toch heeft Mats al een stevige carrière doorlopen. Ze werkte enkele jaren als jurist bij een bank op Wall Street, ging daarna als journalist grote sterren interviewen op de rode loper, werd geheadhunt om als marketing director aan de slag te gaan bij een beautybedrijf en werkte dan nog eventjes als vaste illustrator bij luxemerken als Vogue, Chanel en Cartier. Een hele boterham. Nu is ze opnieuw in België en heeft ze besloten om haar eigen beautylabel op te richten: Laguune.

“Ja, ik ben een bezige bij”, vertelt Mats al lachend aan de telefoon. En haar outfits zijn volledig afgestemd op haar druk-druk-drukke levensstijl. “Alles draait om empowering. Als ik een look creëer, wil ik het gevoel hebben dat ik de wereld aankan. Tijdens de eerste jaren dat ik in New York woonde, droeg ik bijvoorbeeld enkel zwart, want wanneer je volledig in het zwart gekleed bent, straal je pure power uit. Dat vond én vind ik nog steeds. Maar het is ook krachtig om je vrouwelijkheid te omarmen. Vandaar dat ik nu af en toe kies voor pastelkleuren.”

Quote Het is niet omdat je voor felle kleuren kiest, of je haar blondeert, of je lippen laat opspuiten, dat je een Barbiepop bent. Mats Meyer

“Roze met rood is een combinatie die ik prachtig vind. Oh my god, ik word daar zo gelukkig van. (lacht) Weet je, die mentaliteit heb ik echt moeten aanleren. Het is niet omdat je voor felle kleuren kiest, of je haar blondeert, of je lippen laat opspuiten, dat je automatisch een Barbiepop bent. En dan nog, wat is daar mis mee? Dat je op een Barbiepop lijkt, wil niet zeggen dat er niks in je koppie zit. Het is net powerfull om te zijn wie je wil en daar gewoon voor uit te komen.”

Volledig scherm De signature look van Mats Meyer. © rv

Kleerkast met 15 items

In de kleerkast van Mats hangen niet veel kledingstukken. Ongeveer vijftien, gokt ze. En daar heeft ze een goede reden voor. “Wanneer ik me ’s ochtends klaarmaak, heb ik weinig tijd. Het moet snel vooruit gaan. Daarom koop ik enkel kwaliteitsitems die ik met elkaar kan combineren. Dus wat ik dan ook uit mijn kast haal: het past mooi samen.”

“Al mijn kledingstukken zijn heel minimalistisch. En comfortabel, want ik moet er een hele dag in kunnen werken, en multi-inzetbaar. Ik wil namelijk hetzelfde kunnen dragen voor een vergadering als voor een date. Ik heb geen tijd om me om te kleden, hé, enkel het hoogstnodige kan, zoals een paar schoenen of wat accessoires wisselen.”

Quote Zijde en fake leder zijn mijn twee favoriete stoffen. Mats Meyer

“Voor een vleugje elegantie experimenteer ik met texturen. Zijde en fake leder, of fleather, zoals we zeggen in New York, zijn mijn twee grote favorieten. Die twee stoffen stralen een zekere klasse, power en je-ne-sais-quoi uit. En ja, ik draag bewust enkel nepleer om dierenmishandeling tegen te gaan.”

Net als Coco Chanel

“Als ik weinig inspiratie heb, kies ik voor een palazzobroek met een haltertop erop. Dat vind ik een geweldige combinatie”, zegt Mats. Dat bewijst ze ook met de foto van haar signature look. “De top en handtas heb ik gekocht bij Zara, de hakken komen uit Mango. Samen met Massimo Dutti vormen die drie winkels mijn heilige Drievuldigheid: daar ga ik altijd shoppen voor basics. Die combineer ik met items die mogen opvallen, en soms ook wat meer mogen kosten. Mijn statementbroek is bijvoorbeeld van het label MYLA, en heb ik gekocht via de luxewebshop The Outnet.”

Volledig scherm De signature look van Mats Meyer. © rv

“Een wijde broek met top is echt mijn go-to outfit. Bij casual gelegenheden draag ik er loafers of sandalen onder. Mag het wat feestelijker? Dan kleed ik me op met hakken, accessoires en minimalistische juwelen in ’t goud. Nog een tip: hou het simpel. Meestal kies ik slechts een opvallend kledingstuk uit, zoals een zijden rok óf een zijden blouse óf een lederen broek. Afwerken doe ik met andere, doodgewone kledingstukken. Zo maak je het jezelf niet te moeilijk, maar zie je er nog steeds überelegant uit.”

“Coco Chanel deed krek hetzelfde. Haar stijl was altijd modern, maar toch vrouwelijk. Ze maakt het niet te gecompliceerd. Dat vind ik een verademing, want tegenwoordig is het in de modewereld een trend om steeds over-the-top te gaan. Dat hóeft niet. Coco Chanel zei ooit: ‘Simpele silhouetten vormen de basis van echte elegantie’. Daar ben ik het volledig mee eens. Ook met simpele kwaliteitsvolle basics kan je er heel modebewust uitzien. Dat probeer ik alleszins toch. (lachje)”

