Nu bestaat er ook ‘botox’ voor je haar: BV-kapper legt uit hoe het werkt

Wie botox hoort, denkt meteen aan een behandeling die de rimpels in je huid wegwerkt. Maar botox voor het haar? Dan fronsen we allemaal even. Toch is ‘haarbotox’ een nieuwkomer in beautyland, al moeten we die benaming met een korrel zout nemen. “Bij deze haarbehandeling gebruiken we geen ‘echte’ botox. Dus niet de klassieke botox die ze gewoonlijk in de huid spuiten”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt van Jochen Vanhoudt Salon in Antwerpen. “Botox is namelijk een spierverlammer, dus kan geen effect hebben op je haar. Want daar komen natuurlijk geen spieren aan te pas.”

Meer dan één behandeling

Maar wat is het dan wél? “‘Haarbotox’ is meestal een soort mini-keratinebehandeling met hyaluronzuur”, legt Jochen Vanhoudt uit. “Keratine is een lichaamseigen eiwit dat een belangrijke rol speelt in de structuur van het haar. Het is de belangrijkste bouwsteen van onze haardos en houdt onze lokken gezond.” Invloeden van buitenaf, zoals hitte en bleach, kunnen ervoor zorgen dat we keratine verliezen. Door die bouwstoffen opnieuw aan het haar toe te voegen, ziet je haar er weer glad, stevig en glanzend uit. Hyaluronzuur is dan weer uitstekend in het vasthouden van vocht, waardoor je haar er weer gevoed uitziet.

Klinkt fantastisch, al zijn er enkele kanttekeningen. Jochen Vanhoudt: “Als je haar ernstig beschadigd is, heeft een keratinebehandeling niet veel zin. Je haar zal namelijk de keratine niet volledig kunnen opnemen. In dat geval zijn een knipbeurt en verzorgende producten de beste optie.”

Quote ‘Haarbotox’-producten hebben een verleide­lij­ke naam, maar geen grote meerwaarde. Kapper Jochen Vanhoudt

Bovendien is er geen exacte consensus over wat ‘haarbotox’ is. Bij een keratinebehandeling weet je precies wat je kan verwachten. ‘Haarbotox’ is eerder een verzamelnaam voor verschillende verzorgende en herstellende behandelingen. De ene kapper ziet haarbotox als een mini-keratinebehandling, de ander als een glans- of verzorgende behandeling met versterkende ingrediënten als aminozuren, vitamines en vetzuren.

Ga dus zeker naar een professioneel salon en liefst een kapper met jarenlange ervaring. Het ene product is het andere niet, benadrukt de kapper. “Zelf heb ik al veel ‘haarbotox’-producten getest, maar zelden was ik echt overtuigd. Ze hebben een verleidelijke naam, maar geen grote meerwaarde in vergelijking met andere verzorgende producten.” Er wordt weleens gezegd dat haarbotox het ‘sterkste haarmasker’ is, maar Vanhoudt nuanceert dat. “Persoonlijk denk ik dat er betere haarproducten op de markt zijn, waarmee je hetzelfde of zelfs een beter resultaat verkrijgt dan met haarbotox.” Vooral slimme marketing, dus.

Wat kan je zelf doen thuis?

Van een keratinebehandeling tot een glansspoeling of verzorgende behandeling: haarbotox kent vele vormen. Zie jij door de bomen het bos niet meer, maar wil je wel zelf aan de slag gaan thuis? Wij zetten een paar topproducten op een rijtje.

(Lees verder onder de foto.)

Wil je een variant op haarbotox ‘at home’ uitproberen? Ga dan voor de ‘No Breaker’-haarspray van het haarmerk Sebastian Professional. Dat is zowel een voedende behandeling voor het haar, als een spray dat het haar verzorgt en in model brengt. Bovendien hoef je het product niet uit te spoelen.

Een ander middel tegen dof en kwetsbaar haar is het ‘Liquid Hair’-serum van Wella System Professional. Het bevat essentiële aminozuren en keratine die beschadigd haar herstelt.

Hou je het liever simpel? Dan heeft Vanhoudt de volgende tip: “Een kwalitatief, voedend haarmasker doet ook al wonderen.” Je kan kiezen voor een professioneel merk, maar een haarmasker van de drogisterij is ook goed. Dit gebruik je na de wasbeurt en laat je vijf minuten intrekken. Zorg er wel voor dat je het masker niet op de hoofdhuid aanbrengt.

Lees ook: