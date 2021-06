Nu bestaan er ook Crocs met spikes of stiletto’s

Al sinds het eerste ontwerp zijn de schoenen voer voor discussie. Either you love them or you hate them . Maar één ding is zeker: verkopen doen Crocs als zoete broodjes. Wereldwijd willen merken daar een graantje van meepikken, dus brengen ze regelmatig vernieuwende versies op de markt. De ene al wat gekker dan de ander. Recent zien we zelfs plastic klompen met stiletto’s én je hebt er ook met spikes en zilveren kettingen.

Mensen van over de hele wereld haalden lang de neus op voor Crocs, maar nu lijkt de modewereld de rubberen klompen eindelijk te omarmen. Dat hebben de schoenen voornamelijk te danken aan samenwerkingen met allerlei bekende merken. Door in zee te gaan met hippe labels als Christopher Kane, Alife, Pleasures en Beams vliegen ze over de toonbank.

Een van de bekendste samenwerkingen is natuurlijk met Balenciaga. Creatief directeur Demna Gvasalia heeft namelijk een groot talent: hij kan als geen ander lelijke spullen omtoveren naar iets cool en begeerd. Hij maakte eerder al Crocs met plateauzolen, nu gaat hij nog een stapje verder: de mode-ontwerper zette een hoge naaldhak onder de klompen. De schoen maakt deel uit van de lente-zomercollectie 2022 en is dus vanaf volgend jaar te koop. Hij zal beschikbaar zijn in het felgroen, grijs en zwart. Een prijskaartje is nog niet bekend, maar je zal er ongetwijfeld diep voor in de buidel moeten tasten. De Crocs met plateauzolen kosten meer dan 700 euro, en die waren al uitverkocht voor ze effectief in de winkel lagen.

Daarnaast raakte ook bekend dat het bedrijf achter Crocs de handen in elkaar slaat met de Russische band Little Big. Het resultaat: zwarte en kauwgumroze klompen met een vleugje punk. Zo kan je ’t schoeisel versieren met puntige spikes en zilveren ringetjes en kettingen. Deze ‘stoere’ variant is vanaf eind deze maand te koop, via de website van Crocs. Hoeveel ze zullen kosten, is opnieuw nog niet geweten.

Nog nooit zo populair

Zit je dit alles te lezen met omhoog getrokken wenkbrauwen? Op zich is het nieuws niet zo verbazingwekkend, want Crocs zijn de laatste tijd razend populair. Terwijl ze vroeger ‘het lelijkste schoeisel ooit’ genoemd werden, komen heel wat bekendheden er nu voor uit dat ze gek zijn op de potsierlijke clogs. Denk maar aan muzikanten als Justin Bieber, Post Malone of Questlove. Die laatste verscheen dit jaar zelfs met gouden Crocs op de rode loper van de Oscars.

Plus, het sluit naadloos aan bij de modetrend van het moment, waarbij comfort de grootste prioriteit is. Door de coronacrisis hebben we onze outfit aangepast op veel thuiszitten en vinden we het vooral belangrijk dat kleding en schoenen lekker zitten. Dat leidde tot joggingbroeken en, jawel, Crocs aan onze voeten. Dat vertaalt zich ook in cijfers. Uit het jaarverslag blijkt dat er tijdens het laatste kwartaal van 2020 voor ongeveer 339 miljoen euro aan rubberen klompen werden verkocht. Dat is 57 procent meer dan tijdens dezelfde periode in 2019, én een record. Tijdens de hele pandemie ging de verkoop met 25 procent de lucht in.

