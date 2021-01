Nu alles vierkant loopt, brengt rond rust in huis: deze organische vormen verzachten je interieur

Hoe kies je het perfecte tapijt? Interi­eurfa­naat Paulette geeft praktische tips: "Je moet durven. Een fel tapijt geeft je kamer een frisse boost”

26 januari Naast je bed, in de woonkamer of onder de eettafel: een vloerkleed voegt in één klap sfeer en karakter toe aan je interieur. Maar het juiste exemplaar kiezen is niet zo simpel. Hoe groot moet het tapijt zijn? Ga je voor een knallende kleur of hou je het neutraal? Paulette Van Hacht, interieuradviseur bekend van de vintage winkel Paulette in ’t Stad, geeft advies en helpt je om de knoop door te hakken.